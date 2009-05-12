فاکتورهای مدنی کروبی برگ برنده او محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عباس عبدی در مراسم شروع به کار ستاد مهدی کروبی در شیراز با اشاره به اینکه نحوه ورود کروبی به انتخابات یکی از ویژگیهای او در این عرصه به شمار می رود، تصریح کرد: فاکتورهای مدنی او یکی از موضوعات قوی است که شرایط ویژه ای را برای این حضور به ارمغان آورده و با همین فعالیتهای مدنی نگرانی خود را از وضعیت کنونی جامعه و دگرگونی های آن ابراز کرده است.

وی با اشاره به اینکه کروبی ضرورت حضور در این عرصه را به خوبی احساس کرده است، افزود: برخی از افراد در انتظار خواهش دیگران هستند تا خود را به عنوان کاندیدا معرفی کنند اما کروبی ضرورت حضور در عرصه انتخابات را احساس و سپس برای این حضور اعلام آمادگی کرد.

عضو ستاد مرکزی کروبی با تاکید بر اینکه وی به خوبی می داند که پاسخ رای مدنی مردم را باید بعد از انتخاب داد نه اینکه رای مردم را خرید، عنوان کرد: در کشور برخی از نامزدهای انتخاباتی برای پیروزی در این عرصه مخارج کلانی را هزینه می کنند و پس از انتخاب شدن باید به فکر جبران این هزینه ها باشند و برخی دیگر نیز اعلام می کنند برای کسب قدرت وارد میدان نمی شوند در صورتی که باید با قدرت وارد میدان شد و این قدرت را در خدمت به مردم صرف کرد.

عبدی روز رای گیری را به مسابقات المپیک تشبیه کرد و افزود: نگاه ها نباید فقط در روز رای گیری و این بخش از زمان باشد بلکه تمام کاندیداها باید در طول چهار سال تا زمان انتخابات با عملکرد خود نتیحه رای گیری را مشخص کنند زیرا اگر قرار باشد فقط به روز انتخابات توجه کنیم تمام نگاهها و تفکرها به سوی جمع آوری رای ختم می شود اما ورزشکاران چهار سال تلاش می کنند تا در المپیک نتیجه زحمات خود را ببینند.

جامعه به دنبال نیروی عملگراست نه تئوری پرداز

وی در ادامه با اشاره به ویژگی ثابت قدمی کروبی درعرصه انتخابات نیز اظهار داشت: کروبی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری ویژگیهای مختلفی دارد که مهمترین آن را می توان در ثابت قدمی وی دانست البته از طرف دیگر مردم در انتخابات به دنبال نیروی عملگرا هستند چرا که نفس سیاستمدار با نفس روشنفکر بودن متفاوت است و امروز مردم ما به دنبال شنیدن حرف بدون عمل نیستند زیرا تئوری پردازی نمی تواند کارگشایی مسائل مختلف جامعه باشد.

عبدی درحاشیه این مراسم نیز با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص چگونگی عملکرد اقتصادی دولت کنونی نیز بیان کرد: دولت کنونی در این چهار سال کارهایی را انجام داد که نتایج آن در سنوات آینده مشخص می شود و به طور یقین هیچکس نمی تواند مسئولیت این اقدامات را بر عهده بگیرد.