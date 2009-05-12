106 میلون مترمکعب آب در مخازن گلستان ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محسن حسینی پیش از ظهر سه شنبه در کمیته برنامه ریزی توزیع آب سدهای استان، حجم مخازن سدهای استان را 253 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این میزان آب 42 درصد حجم کل مخازن سدهای استان را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون متوسط بارندگی استان 388 میلی متر بوده که نسبت به سال گذشته 48 درصد افزایش داشته است و این شاخص در مقایسه با دو سال گذشتته 6.4 درصد کاهش و نسبت به دوره دراز مدت 4.3 درصد افزایش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: با اینکه تا بهمن ماه میزان بارندگی بسیار اندک بوده ولی با بارندگی در اواخر بهمن و بویژه فروردین ماه تا حدود زیادی نگرانی‌های ما در مورد کمبود آب برطرف کرده است.

به گفته حسینی، تخصیص بهینه آب سدها به بخش کشاورزی و شیلات از نکات مهم در مدیریت بهینه است و کشاورزان و بهره برداران باید در استفاده از منابع آبی تخصیصی اصول علمی و صرفه جویی را رعایت کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: اصلاح الگوی کشت، استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری، کشت محصولات کم آب طلب از راهکارهای اساسی در اصلاح الگوی مصرف آب است.

وی یادآورشد: در سال گذشته 30 میلیارد و 883 میلیون ریال برای ساماندهی 9 رودخانه و لایروبی 11 رودخانه استان هزینه شده است.



پنج حوضه آبریز اترک سفلی، گرگانرود، قره سو، شرق خلیج گرگان، نکا رودعلیا با 42 شاخه رودخانه اصلی و فرعی می‌باشد که طول این رودخانه‌‌ها دو هزار و 557 کیلومتر در گلستان جریان دارد.