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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

سعید کیا اعلام کرد:

انصراف 5 درصد متقاضیان از مسکن مهر

وزیر مسکن و شهرسازی از انصراف 5 درصد متقاضیان در طرح مسکن مهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا امروز سه شنبه در حاشیه نخستین همایش بین المللی تامین مالی مسکن در تهران در خصوص کمک صندوق سرمایه گذاری زمین و مسکن در سرمایه گذاری در این بخش، گفت: این صندوق کمک مختصری به سرمایه گذاری بخش مسکن می کند، اما این صندوقها باید به تعداد زیاد شکل گیرند تا مجموعه آنها نیازهای بخش را مرتفع کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرد: صندوق سرمایه گذاری زمین و مسکن با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس با هدف کمک به بخش مسکن شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن کشور معادل 28 هزار میلیارد تومان است.

سعیدی کیا با اعلام اینکه 5 درصد متقاضیان از مسکن مهر انصراف داده اند، افزود: این افراد کسانی بوده اند که از یک خانوار چند نفر ثبت نام کرده و یا در گذشته از وام استفاده کرده بودند و یا دارای خانه هستند.

کد مطلب 877063

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