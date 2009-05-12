به گزارش خبرنگار مهر، "انتخاب" به تهیه‌کنندگی افسانه منادی محصول سیمافیلم و داستان زنی به نام شیوا است که پس از سال‌ها به وطن بازمی‌گردد تا اموال خانوادگی‌اش را بفروشد، اما بخت با او یار نیست و ...



عنایت بخشی، شهروز ابراهیمی، مهدی میامی، مریم کاویانی، پوراندخت مهیمن، آزاده صمدی، تقی سیدجمالی و شیوا خسرومهر در "انتخاب" بازی کرده‌اند و دیگر عوامل آن عبارتند از فریدون شیردل مدیر تصویربرداری، ناصر مقدس مدیر تولید، سامان نصیری و مریم احمدی طراحان صحنه و لباس، حسین غضنفری تدوینگر، مهدی دارابی صداگذار و کارن همایونفر آهنگساز.