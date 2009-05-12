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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

راه اندازی سیستم میکرو پرداخت برای اخبار آنلاین روزنامه وال استریت

راه اندازی سیستم میکرو پرداخت برای اخبار آنلاین روزنامه وال استریت

روزنامه وال استریت ژورنال قصد دارد یک سیستم "میکرو پرداخت" را برای مقالات مجزا و یکسری از اشتراکهای خود در نظر بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این خصوص رابرت تامسون "رئیس هیئت تحریریه" وال استریت ژورنال اظهار داشت: "این سیستم پرداخت به کاربران این امکان را خواهد داد که تنها هزینه مقالاتی را که خوانده اند پرداخت کنند و به خصوص برای مقالات تخصصی تر قیمت بالاتری بپردازند."

پیش از این فاینشال تایمز نیز یک سیستم تقریبا میکرو پرداخت را برای توسعه صنعت رسانه و با هدف جستجوی سیستمهای بهتر فروش اخبار آنلاین طراحی کرده بود. این سیستم فاینشال تایمز از پاییز آینده فعال خواهد شد.

براساس گزارش رویترز، درحال حاضر سیستم پرداخت اخبار پولی آنلاین به صورت اشتراک ماهانه است به طوری که کاربر موظف است برای حفظ اشتراک خود مبلغ ثابتی را به صورت ماهانه پرداخت کند. این درحالی است که امکان دارد در یک ماه کمتر از پرداخت اشتراک خود از اخبار آنلاین استفاده کند. اما با این سیستم جدید مشترک اخبار آنلاین قیمت هر مقاله را به صورت مجزا پرداخت خواهد کرد.

کد مطلب 877065

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