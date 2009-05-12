موفقیت شرکتهای خصوصی کشور در صادرات محصولات مبتنی فناوری فضایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ایرج ابراهیمی سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری همایش ملی توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران در بخش خصوصی گفت: این همایش با هدف معرفی توانمندیها و دستاوردهای بخش خصوصی صنعت هوا و فضای کشور برگزار می شود و در آن نقش و جایگاه کارآفرینان و فعالان صنایع هوایی و فضایی در بخش خصوصی و توسعه نیازهای این صنعت بررسی می شود.

وی بر شناسایی پتانسیل بخش خصوصی برای ورود به به این عرصه تاکید کرد و افزود: در این همایش یک روزه زنجیره های ارزش و تامین صنایع هوایی و فضایی کشور و همچنین میزان مشارکت بخش خصوصی در این زنجیره مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

ابراهیمی بررسی بسترسازی برای همکاریهای بین المللی و صادرات صنعت هوا فضا را از محورهای این همایش نام برد و اظهار داشت: در حال حاضر بخش خصوصی با همکاریهای بین المللی که دارد توانسته به برخی از کشورها محصولات فناوری های نوین ارائه کند.

رئیس همایش توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران با بیان اینکه در حوزه آموزشی موفق به صادرات هواپیمای بدون سرنشین، شبیه ساز پرواز و سیستمهای تعمیر و نگهداری هواپیما شده ایم، گفت: علاوه بر این در حوزه مرزبانی نیز هواپیمای بدون سرنشین و شبیه ساز الکترواپتیک به برخی از کشورها صادر شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 61 شرکت در این همایش حضور دارند، خاطرنشان کرد: این تعداد شرکت در پنج کار گروه وسایل پرنده سرنشین دار، وسایل پرنده بدون سرنشین، رادار، الکترونیک و مخابرات، قطعه سازی و خدمات فنی و مشاورین مهندسی شرکت خواهند کرد.

همایش ملی توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی ایران در بخش خصوصی چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه در سالن همایش مرکز نمایشهای هوایی برگزار می شود.