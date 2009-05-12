حرکت از بازار سنتی به سمت تجارت الکترونیک آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زینب بلندداورزن ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش آموزش تجارت الکترونیکی صنوف افزود: هدف از برگزاری این همایش اشاعه فرهنگ تجارت الکترونیکی برای رقابت بیشتر در تجارت است.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی تجاری و فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی محوری ترین بحث جهان اقتصادی است، ادامه داد: تمامی سازمانها باید فرهنگ تجارت الکترونیک را در خود آموزش و پرورش دهند.

بلندداورزن افزود: رقابت تجاری فشرده و آخرین اطلاعات تعاملات اقتصادی بدون ابزارهای نوین و الکترونیکی انجام پذیر نیست.

دبیر اجرایی همایش آموزش تجارت الکترونیکی صنوف خراسان رضوی بیان کرد: سازمان بازرگانی استان با بررسی میزان سواد الکترونیکی و نوع کار از بین گروههای شش گانه اجتماعی مدیران صنفی را به عنوان اولین گروه برای آموزش انتخاب کرده است.

بلندداورزن گروههای شش گانه اجتماعی را مدیران ارشد دولتی، مدیران صنوف، مدیران بانکهای کوچک و زود بازده، کارشناسان شرکت های تخصصی، کارشناسان قضایی و رسانه ها دانست و تاکید کرد: تا چند سال پیش تجار ایرانی فقط با کشورهای آسیایی معامله می کردند ولی در حال حاضر این معاملات از مرز آسیا بیرون رفته است که این امر پرداختن و توجه به تجارت الکترونیکی را اجتناب ناپذیر می کند.

وی در پایان از برگزاری جشنواره استانی تجارت الکترونیکی از طریق دانش آموزان مقطع متوسطه در تیرماه سال جاری خبر داد.