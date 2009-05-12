حجم زیاد مراجعات مردم به دادسرای کرمان نگران کننده است

یدالله موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هرچند که با راه اندازی شوراهای حل اختلاف میزان ورودی پرونده ها به دادسرا کاهش یافته است اما حجم کنونی پرونده های ورودی به دادسرا نگران کننده است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از دو هزار پرونده چک بلامحل در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان تشکیل شده است که این جرم ریشه در اوضاع و احوال اقتصادی مردم دارد.

وی تصریح کرد: قریب به دو هزار پرونده ضرب و جرح نیز در طی این مدت در این دادسرا تشکیل شده است و وقوع این جرم غالبا مربوط بهکاهش تحمل پذیری مردم می باشد، دربرخی موارد مشکلات کوچک منجر به پرخاشگری و درگیری فیزیکی بین اشخاص می شود.

موحد اضافه کرد: باید ریشه این منازعات در سطح خانواده ها و حتی اجتماع شناسایی شود و اقدامات پیشگیرانه در این خصوص انجام شود که این مسئله از حوزه فعالیت های قوه قضائیه خارج است.

وی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم خواستار توجه برنامه ریزی و اقدام سازمانهای متولی در این زمینه شد.

دادستان کرمان گفت: هر چند پس از راه اندازی شوراهای حل اختلاف حجم ورودی پرونده ها به دادسرا نسبت به سال 84 که بیش از 27 هزار پرونده بود کاهش قابل توجهی یافته است اما هنوز حجم مراجعات مردم به دادسرا ها زیاد است.

وی افزود: حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی کشور سالانه قریب به 8 میلیون پرونده است و آمار زیاد متهمین و کاهش سن آنها از مهمترین دغدغه های مسئولان قضایی کشور است.

عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه برای رفع مشکلات پیش رو باید سیاست اصولی بهداشت قضایی و پیشگیری از جرم جدی گرفته شود تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید در بررسی و تصویب لایحه پیشگیری ازوقوع جرم تسریع نماید تا همه نهادها و سازمانهای ملی در جهت نیل به این هدف تلاش نمایند.