اعزام فارغ التحصیلان دانشگاهی به خارج با محوریت رشته های بین رشته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خرمشاد - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز سه شنبه با اعلام این مطلب در همایش مطالعات میان رشته ای در دانشگاه تهران افزود: دانشگاههای مجری رشته های میان رشته ای، در زمینه اعزام اعضای هیئت علمی به فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور در اولویت قرار دارند.

وی با اشاره به ضرورت تدوین رشته های بین رشته ای اظهار داشت: موضوع کاربردی کردن علوم انسانی و آشتی دادن این حوزه از علم برای پاسخگویی به نیازهای ملموس جامعه در رشته های علوم انسانی از مهمترین ضرورتهای تدوین و راه اندازی رشته های بین رشته ای محسوب می شود.

معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: مطالعات مربوط به رشته های بین رشته ای با هدف ارتقای وضعیت علوم انسانی از سال 84 در وزارت علوم با ارسال نامه ای از سوی این وزارتخانه به کلیه دستگاهها و نهادهای اجرایی و علمی کشور به طور رسمی آغاز شد که ماحصل آن تصویب 600 رشته بین رشته ای در وهله اول و گزینش نهایی بیش از 200 رشته بین رشته ای در مرحله نهایی شد.

وی با تاکید بر تولید ادبیات غنی در طول چهار سال گذشته در زمینه رشته های بین رشته ای در قالب تدوین کتابها و برگزاری نشستهای تخصصی در این زمینه گفت: مطالعات میان رشته ای بر خلاف سایر رشته های علوم انسانی که غالبا آموزش محور است بر پژوهش محوری تاکید دارد.

خرمشاد همچنین به استفاده از تجارب سایر دانشگاهها و کشورها در تدوین رشته های بین رشته ای اشاره کرد و گفت: دانشگاههای معتبر دنیا همانند هاروارد، استنفورد، کالیفرنیا و سایر مراکز علمی معتبر دپارتمان های بین رشته ای را در طول سالهای گذشته راه اندازی کرده اند و وزارت علوم در استخراج و تدوین رشته های میان رشته ای از تجربیات این دانشگاهها نیز بهره مند شده است.