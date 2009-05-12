عدم پرداخت بدهیهای ادارات، شهرداری بوشهر را دچار مشکل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالامیر قاسمی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با خبرنگاران بدون اشاره به ادارات بدهکار شهرداری افزود : متأسفانه برخی دستگاه ها و ادارات بدهیهای خود را به شهرداری پرداخت نمی کنند که این موضوع موجب محدود شدن توان مالی شهرداری جهت ارائه خدمات شهرداری شده است.

وی در خصوص میزان منابع مالی شهرداری بوشهر ابراز داشت : در اکثر شهرداریهای کشور عوارض ساختمانها و اراضی بزرگترین منبع درآمدی محسوب می شوند .

قاسمی با بیان اینکه در سال 87 بخش مسکن با رکود مواجه بوده است، اظهار داشت : رکود بخش مسکن در سال 87 موجب کاهش درآمد اکثر شهرداری های کشور شده اما در بوشهر با افزایش ضرایب درآمدها به نسبت سال های گذشته توانسته ایم این مشکل را تا حدودی رفع کنیم .

رئیس امور مالی شهرداری بوشهر اضافه کرد : قوانین مربوط به منابع درآمدی شهرداری ها پاسخگوی نیازهای نامحدود شهری نبوده و نیازمند بازنگری است .

وی در پاسخ به سئوالی درخصوص چگونگی هزینه کرد شهرداریها، اظهار داشت : هزینه در شهرداری ها طبق بودجه مصوب و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه های مالی صورت می پذیرد که می بایستی اعتبار آن در بودجه منظور شده باشد .

قاسمی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد درآمدی شهرداریها گفت : متأسفانه به علت عدم وجود متولی خاص برای شهرداری های کشور، بررسی راه های درآمدی مورد غفلت قرار گرفته و باید رویکرد درآمدی شهرداری ها از درآمدهای ساخت و ساز به درآمدهای قابل اتکاء و پایدار تغییر یابند .

رئیس امور مالی شهرداری بوشهر در خصوص میزان رضایت مندی شهروندان از شهرداری خاطرنشان کرد : متأسفانه محدود بودن منابع مالی و نامحدود بودن هزینه ها، مشکلاتی در پرداخت ها به وجود آورده که موجب ناراحتی برخی شهروندان می شود که این مختص شهرداری بوشهر نیست .

وی در پاسخ به اینکه چه اهرمی در دست دارید تا بدهی های معوق شهرداری را از سایر ادارات و دستگاه ها وصول کنید؟ اظهار داشت : کمیسیون ماده 77 مرجع رسیدگی و رفع اختلاف بین شهرداری و مؤدی در مورد عوارض ها بوده که رأی آن لازم الاجراست .

قاسمی ادامه داد : با صدور حکم این کمیسیون، ثبت مکلف به صدور اجرائیه و وصول مطالبات شهرداری است .