سازه های آب شوشتر در سویل اسپانیا ثبت جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین علی وکیلی وز سه شنبه در جلسه بررسی پرونده های تعیین حریمها و ثبت آثار تاریخی و میراث طبیعی و معنوی استان افزود: این اثر تاریخی در صورت تصویب نهایی دهمین اثر کشورمان در فهرست میراث جهانی خواهد بود.

وی در ادامه مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین در اردبیل و بازار تاریخی تبریز را به عنوان پیشنهادهای کشورمان برای ثبت در فهرست میراث هنری بیان و اضافه کرد: در صورت تایید کمیته میراث جهانی این دو اثر یازدهمین و دوازدهمین میراث جهانی ایران خواهند بود.

وکیلی خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته 26 هزار و 700 اثر غیرمنقول تاریخی در کشور به ثبت رسیده است که با آثار در دست بررسی تا پایان سال 88 این میزان آثار ثبت شده به 30 هزار و 500 اثر خواهد رسید.

مدیرکل ثبت آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور در خصوص آثار منقول نیز بیان داشت: باثبت 30 اثر در سال گذشته تعداد آثار تاریخی منقول کشور به 36 اثر رسید که امسال هم پیش بینی می شود این تعداد به بیش از 50 اثر برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی با ثبت 1 هزار و 300 اثر تاریخی یکی از کانونهای مهم گردشگری کشور است تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود بیش از یکصد اثر دیگر با آثار تاریخی این استان اضافه شود که در این صورت این استان با وجود داشتن غنای فرهنگی و تعدد و آثار تاریخی همچنان یکی از قطب های گردشگری تاریخی در کشور خواهد بود.

در جلسه بررسی پرونده های تعیین حریمها و ثبت آثار تاریخی، میراث طبیعی و معنوی آذربایجان غربی کارشناسان بیش از 162 پرونده را بررسی کردند.

