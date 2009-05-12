کشت خشکه کاری برای حفاظت منابع آب ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمشید بهمنی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان افزود: استفاده از روش‌های آبیاری تحت فشار و مدرن موجب افزایش راندمان تولید و کاهش هدر رفت آب می شود.

وی اظهار داشت: افزایش سرعت در ترویج اجرای آبیاری تحت فشار، تحویل به موقع سوخت بهره برداران منابع آب بر اساس قانون، ترویج خشکه کار شالی را از دیگر مصوبات شورای حفاظت بوده که باید اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین موضوع پرورش ماهی از آب چاهها قبل از ورود به مزرعه کشاورزی به شورای حفاظت استان برای بررسی ارسال شود.

به گفته بهمنی، این شورای با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در زمینه اجرایی شدن شعار اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی و منابع آب برنامه هایی را تدوین کرده است.



رئیس اداره منابع آب کلاله بیان داشت: بر اساس مصوبه این شورا، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان کلاله موظف شدند در جهت اصلاح الگوی مصرف و کشت و حفاظت از منابع آب طرح‌های خود را به این شورا ارائه نمایند.

وی یادآورشد: اطلاع‌رسانی مشترک در زمینه مصرف بهینه آب به روستائیان و کشاورزان منطقه از دیگر مصوبات این شورا بوده است و مقرر شده که کروکی مناطق ممنوعه بهره برداری از آب شرب شهرستان برای شهروندان و اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای منطقه ارسال شود.