تیم ملی در غیاب 4 بازیکن تمرین کرد/ حضور ملی پوشان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین که از ساعت 10:45 آغاز شد و یک ساعت و نیم به طول انجامید، در غیاب هادی عقیلی، پیروز قربانی، محمد صلصالی و فرشید طالبی برگزار شد. دو بازیکن اول دچار مصدومیت هستند اما صلصالی و طالبی برای همراهی تیم باشگاهی خود(ذوب آهن) در مسابقات جام حذفی به اصفهان سفر کرده اند.

در تمرین صبح سه شنبه تیم ملی بازیکنان ملی پوش تیم پرسپولیس، کریم باقری، علی کریمی، پژمان نوری، رحمان رضایی، علیرضا محمد، مازیار زارع و محسن خلیلی حضور داشتند. کریمی و باقری با لباس شخصی در کنار زمین حضور یافتند اما پنج بازیکن دیگر کنار سایر ملی پوشان به تمرین پرداختند.

ملی پوشان در تمرین صبح سه شنبه پس از گرم کردن به بازی آقا وسط، پاسکاری و حفظ توپ پرداختند، سپس در گروه‌های چهار و دو نفره پاسکاری در طرق مختلف را تمرین کرد. در بخش پایانی مرور کارهای تاکتیکی، ارسال پاس‌های عمقی و سانتر از جناحین در دستور کار ملی پوشان قرار گرفت.