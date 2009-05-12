به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه سهام عدالت آذربایجان شرقی گفت: پرداخت سود سهام 286 هزار روستایی آذربایجان شرقی طی 20 روز آینده در راستای دلگرم شدن بیشتر مردم به نظام و انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: سهام عدالت جزو برنامه‌های اثر گذار در تحول اقتصادی است.

بیگی از عملکرد مطلوب دستگاه‌های اجرایی استان ابراز رضایت کرد و افزود: در بحث شناسایی و توزیع سهام عدالت استان عملکرد دستگاه‌های اجرایی، سبب شده است که به یکی از استان‌های برتر در اجرای این طرح باشیم.

علیرضابیگی،افزود: توزیع سهام عدالت بین دهک‌های مختلف جامعه سبب توزیع ثروت بین آنان می‌شود.

بیگی اجرای این طرح را از برنامه‌های اثرگذار در تحول اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: این طرح سبب خواهد شد که فاصله طبقاتی در کشور در بین اقضار مختلف کاهش یابد.