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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

توزیع سود سهام 286 هزار روستایی طی 20 روز در آذربایجان‌شرقی

توزیع سود سهام 286 هزار روستایی طی 20 روز در آذربایجان‌شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی از توزیع سود سهام 286 هزار روستایی طی 20 روز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه سهام عدالت آذربایجان شرقی گفت: پرداخت سود سهام 286 هزار روستایی آذربایجان شرقی طی 20 روز آینده در راستای دلگرم شدن بیشتر مردم به نظام و انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: سهام عدالت جزو برنامه‌های اثر گذار در تحول اقتصادی است.

بیگی از عملکرد مطلوب دستگاه‌های اجرایی استان ابراز رضایت کرد و افزود: در بحث شناسایی و توزیع سهام عدالت استان عملکرد دستگاه‌های اجرایی، سبب شده است که به یکی از استان‌های برتر در اجرای این طرح باشیم.

علیرضابیگی،افزود: توزیع سهام عدالت بین دهک‌های مختلف جامعه سبب توزیع ثروت بین آنان می‌شود.

بیگی اجرای این طرح را از برنامه‌های اثرگذار در تحول اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: این طرح سبب خواهد شد که فاصله طبقاتی در کشور در بین اقضار مختلف کاهش یابد.

کد مطلب 877085

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