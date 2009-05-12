شعار انتخاباتی کروبی "با هم برای تغییر ، تنها برای ایران" است

غلامحسین کرباسچی رئیس ستاد انتخابات مهدی کروبی در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر، به سئوالات مختلف پیرامون شعارها برنامه ها و کابینه احتمالی مهدی کروبی پاسخ داد.

وی با اشاره به شعار انتخاباتی کروبی با عنوان" با هم برای تغییر ، تنها برای ایران" اظهار داشت: معنی این شعار انتخاباتی استفاده از همه نیروهایی است که خواهان تغییر و تحول با هر گونه طرز فکر سیاسی هستند.

وی بازگشت به برنامه ریزی و کار کارشناسی، توزیع سهام نفت و احیای حقوق شهروندی را از دیگر شعارهای مهم کروبی در انتخابات آتی برشمرد.کرباسچی همچنین گفت که بنده معتقدم کروبی ، رئیس جمهور خوبی خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات کروبی در پاسخ به سئوالی درباره معرفی چند عضو کلیدی کابینه کاندیداها به عنوان یک روش جدید در جذب آراء مردم ، تصریح کرد: معرفی کابینه قبل از برگزاری انتخابات کار خوبی است و قطعا به برگزاری بهتر و حضور بیشتر مردم در عرصه انتخابات خواهد انجامید ، اما در مورد اینکه آقای کروبی قبل از برگزاری انتخابات کابینه خود را معرفی کند ، جمع باید به این نتیجه برسد.

وی افزود: در هر حال کروبی از معرفی کابینه خود قبل از برگزاری انتخابات ابایی ندارد.

کرباسچی همچنین خاطرنشان کرد : قطعا معرفی کابینه کاندیداها یا حداقل معرفی وزرای احتمالی چند وزارتخانه مهم می تواند گرایش کاندیداها را نسبت به نیروهای کارآمد و مدیران توانمند به مردم نشان دهد و باعث تصمیم گیری بهتر آنها برای انتخاب نهایی شان شود.

مشروح مصاحبه مهر با غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران و رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی متعاقبا منتشر خواهد شد.