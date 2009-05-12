گرایش مدیریت نساجی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه مهندسی نساجی با اعلام این خبر افزود: گرایش مدیریت نساجی یک گرایش بین رشته ای است که با هدف آشنایی دانشجویان در زمینه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد راه اندازی شده است.

رشیدی تاکید کرد: بسیاری از افرادی که در گروه نساجی فارغ التحصیل می شوند علیرغم آنکه مباحث مربوطه به تکنولوژی را می دانند اما در بحث مدیریتی دچار اشکال هستند به همین دلیل باید در رشته مدیریت نساجی نیز تحصیل کرده و اطلاعاتی درباره مدیریت به ویژه در کارخانه ها کسب کنند.

وی اظهار داشت: در هر ترم حدود 20 دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل خواهند شد.