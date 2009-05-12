  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۴۲

گرایش مدیریت نساجی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ایجاد شد

گرایش مدیریت نساجی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ایجاد شد

گرایش مدیریت نساجی در دانشکده نفت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه مهندسی نساجی با اعلام این خبر افزود: گرایش مدیریت نساجی یک گرایش بین رشته ای است که با هدف آشنایی دانشجویان در زمینه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد راه اندازی شده است.

رشیدی تاکید کرد: بسیاری از افرادی که در گروه نساجی فارغ التحصیل می شوند علیرغم آنکه مباحث مربوطه به تکنولوژی را می دانند اما در بحث مدیریتی دچار اشکال هستند به همین دلیل باید در رشته مدیریت نساجی نیز تحصیل کرده و اطلاعاتی درباره مدیریت به ویژه در کارخانه ها کسب کنند.

وی اظهار داشت: در هر ترم حدود 20 دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل خواهند شد.

کد مطلب 877089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها