1916 شعبه اخذ رای در کرمان راه اندازی می شود

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات در کرمان فراهم شده است و درهمین راستا هزارو 916 شعبه اخذ رای در کرمان ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: از مجموع شعب اخذ رای در کرمان هزار و 75 شعبه ثابت و 841 شعبه به صورت سیار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: باید در راستای برگزاری انتخابات برنامه ریزی صحیح و آموزش نیروهای مرتبط بخصوص در بحث انتخابات رایانه ای را در دستور کار قرار دهیم تا در زمان برگزاری انتخابات با مشکل مواجه نشویم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان گفت: انجام مدیریت اسلامی در امور، نظارت قوی و کنترل و انجام مراقبت های حراستی نیز الزامی است.

کمالی با اشاره به جوسازی برخی عناصر افزود: برخی افراد و گروههای درصدد جو سازی و ایجاد تنش در ایام انتخابات هستند که باید با برنامه ریزی صحیح جلوی دسیسه های دشمنان نظام را گرفت و درکنار آن ایجاد وحدت بین مردم و همبستگی اجتماعی حائز اهمیت است.

وی همچنین افزود: جوسازی ها و همچنین نظر سنجی های کاذب و ایجاد موج های کذایی در ایام انتخابات باید کنترل شود و از فعالیت احزاب غیر قانونی در این ایام نیز جلوگیری به عمل آید.