عدم توجه اساتید و کارکنان دانشگاه به نماز قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید مهدی قریشی صبح سه شنبه در همایش نماز نور چشم پیامبر افزود: کم توجهی برخی از اساتید و کارکنان در دانشگاه که یک محیط علمی و فرهنگی به شمار می آید، قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر توجه بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی و روسای دانشگاهها بر گسترش فرهنگ نماز در ببن کارکنان و دانشجویان گفت: نماز زمینه ساز اصلاح الگوی غلط رفتاری جامعه و تعمیق ارزشها و باورهای دینی در بین مردم است.

حجت الاسلام قریشی در ادامه خواستار افزایش بودجه های فرهنگی دانشگاهها شد و بیان داشت: سرمایه گذاری درامر اشاعه فرهنگ نماز، بهتر از سرمایه گذاری در برخی برنامه های فرهنگی که هیچ تاثیری درارتقای سطح بینش دینی و فرهنگی افراد ندارد، است.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام قدوسی یکی از اساتید حوزه و دانشگاه در خصوص روش های ترویج و تعیمق ارزشها و آموزه های نماز در جامعه به کارکنان و دانشجویان مطالبی ارئه کرد.