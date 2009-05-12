ورزش مدارس فراموش شده است/ مشکل ورزش ما اسم گرایی در تیم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صفایی در نشست خبری صبح سه شنبه خود در سالن جلسات امور مشترک فدراسیون ها گزارشی از برگزاری دومین دوره مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی با کمان آسیا در سال 2009 در تهران ارائه داد و گفت: متاسفانه در رشته های هیجان زا در کشورمان پول جابجا می شود و یک شبه یک ورزشکار به نقطه اوج خود می رسد اما برای رسیدن به نقطه ایده آل باید افکار عمومی نسبت به ورزش دستخوش تغییر شود.

وی با انتفاد از رسانه ها و سیاست گذاری ها در ورزش، فوتبال را معرکه جهانی دنیای ورزش خواند و گفت: ما همیشه یک سال مانده به المپیک طبل المپیک را می زنیم. دراین زمان از مسئولین بازخواست می کنیم که چرا مدال ها کم و تعداد ورزشکاران ما در این بازیها کم است. حتی رسانه های ما همین رفتار را دارند. 29 روز به فوتبال می پردازند چرا یک روز را به ورزش های المپیکی اختصاص نمی دهند!

وی تاکید کرد: خواستگاه ملت در ورزش مهم است واین خواستگاه فوتبال است ومسئولین نمی توانند نسبت به آن بی اهمیت باشند. باید آرام و آهسته تغییر کنیم و می طلبد رسانه ها تفکر و عقل جمعی داشته و افکار ملت را به سمت رشته های المپیکی سوق دهند.

وی در پاسخ به منتقدینی که می گویند چرا پسر خود را به این ورزش آورده است نیزگفت: فرزند من می توانست در فوتبال شرایط خوبی داشته باشد اما راه پدر خود را ادامه داد زیرا من هم یکی از قهرمانان تیراندازی هستم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان به توزیع سه هزارمین کمان وارداتی به استانها در سال جدید اشاره و تصریح کرد: ورزش مدارس ما فراموش شده است. بارها از این موضوع انتقاد کرده ام اما متاسفانه تغییری در این بخش نمی بینیم. این جا امکانات فراهم است و می توانیم کمان آموزشی را به مدارس بدهیم اما باید این سیستم نیز این را بطلبد. درک مسئولین ورزش ما در وزارتخانه این است که تیراندازی ورزشی پرخطر است اما هیچ ورزشی به اندازه هندبال، بسکتبال و فوتبال پر خطر نیست!

وی در ادامه به همزمانی افتتاحیه رقابتهای جایزه بزرگ آسیا و سایت تخصصی این رشته در تهران اشاره کرد و افزود: جا دارد در این جا از زحمات و حمایت های مهندس علی آبادی در اهداء و ساخت این مجموعه تشکر کنم. قطعا با ساخت این مجموعه ثابت می کنیم که دیگر فدراسیون ها و جهان باید از کارهای ما درس بگیرند.

وی با بیان اینکه در رنکینگ آسیا و جهان یک رقمی شده ایم و امیدوارم این مجموعه نیز رتبه یک رقمی را دریافت کند تا مایه فخر ملت شود در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا مشکلات مالی فدراسیون در راه ساخت این مجموعه به مسابقات نیز لطمه خواهد زد گفت: مشکلات مالی نشان از حمایت نکردن سازمان در این بخش نیست بلکه ساخت این مجموعه جزء برنامه های ویژه فدراسیون بود. قطعا مشکلات مالی تاثیری در روند برگزاری مسابقات نخواهد داشت زیرا هدف ما ساخت این مجموعه تا زمان رقابتها بود.

صفایی خاطرنشان کرد: زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک بود و احتمال تغییرات ساختاری نیز وجود داشت در آن زمان این امکان وجود داشت که من رئیس فدراسیون باید مجددا بدنبال زمین جدید بگردم و این فرصت را از دست بدهم به همین دلیل تمام تلاش ما ساخت این مجموعه قبل از این رقابتها بود. تمام فدراسیون ها منتظر این هستند سازمان کار ساخت و ساز را دنبال کند اما من این کار نکردم تا این مجموعه با تکمیل هتل اسکان و دیگر بخش ها برای آینده باقی بماند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تیم های شرکت کننده در این رقابتها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است نیز گفت: ما آمادگی حضور 20 کشور را داشتیم و امیدواریم تا روز مسابقات دو تیم دیگر نیز به جمع میهمانان خارجی ما بپیوندند. در کنار آن کشورهایی مثل کره و چین و چین تایپه حضور در رقابتهای کرواسی را بدلیل رنکینگ بالای آن ترجیح دادند زیرا این دیدارها رنکینگ 4 دارد اما دیدارهای تهران رنکینگ پنج دارد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا ترکیب تیم ملی در این رقابتها تغییر کرده و شاهد حضور نفرات شاخصی قبلی نیستیم اظهار داشت: من به شعور و فهم مربیان کره ای احترام می گذارم. تیم ملی باید مثل آب زلال اضافه و کم شود و مربی هر زمانی که احساس خطر کند یا اینکه ورزشکاری در قواره تیم نبوده یا آماده نباشد آن را خط بزند.

صفایی اشتباه مربی را هم جزیی از ورزش خواند و گفت: مشکل ورزش ما اسم گرایی در تیم های ملی است اما این رویه درست نیست زیرا ویترین تیم ملی در دستان مربی است و باید براساس سلیقه و موقعیت این ویترین را تغییر دهد.

برگزاری هر ساله این رقابتها در ایران ما را برای مسابقات سال 2011 قهرمانی آسیا در تهران که در همین مجموعه برگزار خواهد شد و حضور در مسابقاتی که سهمیه المپیک 2012 تقسیم می شود کمک می کند. ما این رقابتها را به صورت متمرکز برگزار نخواهیم کرد و تنها این بار بدلیل افتتاح سایت آزادی مجبور به برگزاری آن در تهران شده ایم قصد داریم در سالهای آینده این دیدارها را برای معرفی جاذبه های ایران به شهرهایی دیگری منتقل کنیم.

مجید صادقی دبیر اجرایی دومین دوره مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی با کمان تهران در ادامه این نشست توضیحاتی را پیرامون برگزای این دیدارها ارائه و کرد و گفت: این سومین سال پیاپی است که ایران میزبان این رقابتها است. این دوره با حضور 9 کشور و 92 ورزشکار و همراه خارجی از 29 اردیبهشت ماه در اولین سایت تخصصی تیروکمان ایران در تهران آغاز می شود.

وی به میهمانان ویژه این رقابتها اشاره کرد و گفت: در مجموع سه هزار دلار به سه نفر اول این رقابتها جایزه پرداخت خواهد شد. این رقابتها هنوز اسپانسر خود را نشناخته اما قرار است چهار پخش تلویزیونی داشته باشد.