بیش از 700 هزار نفر دفترچه درمان ایرانیان دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشید شایانفر درباره طرح بیمه درمان ایرانیان گفت: متقاضیان دریافت این بیمه می‌توانند با پرداخت حق بیمه‌ای معادل 50 درصد کارکنان دولت، پس از استعلام از بانک اطلاعات ایرانیان و احراز برخوردار نبودن از پوشش بیمه درمان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های این سازمان، دفترچه بیمه دریافت کنند.

مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه خدمات درمانی در رابطه با افرادی که توان پرداخت مالی حق سرانه خود را ندارند، افزود: این افراد می‌توانند با تایید کمیته امداد امام خمینی (ره) از تخفیف پرداخت حق سرانه بهره‌مند شده و دفترچه بیمه درمان ایرانیان دریافت کنند.

وی با بیان این که تاریخ اعتبار این دفاتر از زمان واریز حق سرانه به مدت یک سال است، در رابطه با نحوه برخورداری بیمه‌شدگان از خدمات درمانی با استفاده از دفترچه بیمه درمان ایرانیان، گفت: بیمه ‌شدگان این صندوق می ‌توانند با مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان از خدمات سرپایی و بستری مورد نیاز بهره ‌مند شوند و خدمات مورد تعهد و فرانشیز این صندوق مطابق سایر صندوق‌های بیمه این سازمان است.

مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه خدمات درمانی خاطر نشان کرد: تمامی افراد فاقد پوشش بیمه‌ای که تمایل به دریافت دفترچه بیمه درمان ایرانیان دارند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر نمایندگی‌های غیردولتی سازمان بیمه خدمات درمانی و انجام مراحل اجرایی لازم، نسبت به دریافت دفترچه بیمه درمانی خود و خانواده‌ اقدام کنند.