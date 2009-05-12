30 درصد از فضای پارکینگهای عمومی به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر نصرالله خادم اسلام با بیان این مطلب اظهار کرد : 30 درصد پارکینگهای در اختیار سازمان ترافیک مانند پارکینگ صادقیه و کاوه در راستای فرهنگ سازی مشارکت بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت پارکینگ واگذار می شود.

وی با بیان اینکه واحدهای پارکینگ سند تفکیک شده خواهند داشت اظهار کرد : با آگهی و مزایده پارکینگها واگذار می شود و محدودیتی برای خرید فضای پارک خودرو در پارکینگهای مذکور وجود ندارد و در صورت تمایل هر متقاضی می‌تواند به هر تعداد که تمایل داشت فضای پارک خریداری کند .

مدیر عامل سازمان ترافیک با تاکید براینکه ساخت پارکینگ در نقاط بحرانی و پر تراکم مانند مناطق 6 و 12 در اولویت قرار دارد تصریح کرد : سازمان ترافیک به عنوان مرجع به سرمایه‌گذاران در احداث پارکینگهای عمومی به سرمایه‌گذاران در ارائه تسهیلات مجوز ساخت و بهره برداری پارکینگ کمک خواهد نمود.

خادم اسلام تاکید کرد: متقاضیان بخش خصوصی می‌توانند پس از اخذ سند مالکیت فضاهای پارک خودرو اقدام به فروش، واگذاری و یا بهره برداری عمومی از فضای پارک خریداری شده کنند.

وی تاکید کرد: به علاقمندان سرمایه‌گذاری دربخش احداث پارکینگ‌های عمومی تسهیلات و مجوز احداث ارائه می‌شود.