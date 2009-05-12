راه اندازی هزار صندوق تعاونی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین نشست شورای هماهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی، اختصاص حداقل 500 هزار تومان و حداکثر 5/2 میلیون تومان برای هر طرح مصوب جهت راه اندازی یک هزار صندوق تعاونی پیشنهاد شد.

نوآور بودن طرح و ایجاد اشتغال برای هر طرح، میزان اختصاص وام را تعیین خواهد کرد.

در این نشست همچنین مقرر شد دوره ‌های کوتاه مدت 4 و 72 ساعته مورد نیاز وزارت تعاون توسط مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرا و نیاز سنجیهای کمیته‌ های هماهنگی در استانها و شهرستانها، بررسی رشته‌ ها و تخصصهای مورد نیاز، میزان آموزش‌ دهی وزارت تعاون و بررسی استانداردهای طرحهای قابل ارائه، انجام شود.

تهیه بسته آموزشی مبتنی بر ایجاد الگوریتم واحد، برگزاری 30 همایش علمی در 30 واحد استانی دانشگاه با محوریت موضوع آشنایی با تعاونیهای دانشجویی، دعوت از کارآفرینان موفق برای الگو‌دهی مناسب و ایجاد انگیزه در میان دانشجویان و دانش آموختگان نظام علمی کاربردی با توجه به تخصصها، تهیه مطالب، پوستر مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت تعاون و بروشور به صورت واحد، جزو مصوبات این نشست اعلام شد.

همچنین در این نشست مقرر شد که در 580 مرکز علمی کاربردی کشور دوره ‌های آموزش و ترویج فرهنگ تعاون و نحوه تشکیل تعاونیهای دانشجویان و دانش ‌آموختگان واجد شرایط برای تشکیل تعاونیهای دانشجویی آموزش ببینند.

در این نشست، حسین بلندی - رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی، ضمن تأکید بر لزوم شکل ‌گیری هسته‌ های اجرایی برای تشکیل تعاونیها در دانشگاه جامع علمی کاربردی، تشکیل بانک اطلاعاتی کسب و کار، ایجاد انگیزه در دانشجویان و دانش‌ آموختگان نظام علمی کاربردی برای ایجاد زنجیره تأمین و پتانسیل موجود در مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی را بسیارمهم عنوان کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد از مدرسان علمی کاربردی به عنوان مشاوران این امر استفاده شود.