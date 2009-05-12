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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

جریمه 507 میلیون ریالی تخلفات صنفی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: طی یک ماه گذشته ارزش ریالی پرونده های تخلف اصناف استان 507 میلیون و 711 هزار ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل عطاپور بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان پرونده های تخلفاتی طی 55 هزار مورد بازرسی از اصناف استان در ماه گذشته تشکیل شده است.

وی ادامه داد: میزان جریمه های نقدی احکام صادره هیئت تجدید نظر نیز در این مدت بیش از 60 میلیون ریال بوده است.

عطاپور تعداد پرونده های ارسالی به هیئت تجدید نظر را هفت مورد عنوان کرد و بیان کرد: تعداد بازرسیهای صورت گرفته در فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 994 درصد رشد داشته است.

این مسئول افزود: تعداد پرونده های تشکیل شده 222 درصد، تعداد کل تخلفات کشف شده 196 درصد، جرایم صادره در حق دولت 221 درصد و میزان جرایم وصولی 135 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی و سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تعداد بازرسان فعال در این استان را بیش از 300 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان نیز در رسیدگی به تخلفات بسیار مهم است و در این میان تماسهای صورت گرفته با شماره 124 واحد رسیدگی به تخلفات مردمی بسیار موثر بوده است.

کد مطلب 877109

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