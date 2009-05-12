21 شیرجه رو به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی شیرجه ایران که خود را برای حضور در مسابقات جوانان آسیا ( تیر ماه – سنگاپور)، ششمین دوره مسابقات قهرمانی رده های سنی و عموم آسیا ( مرداد ماه -ژاپن ) و دومین دوره مسابقات کشورهای اسلامی (مهر ماه – تهران) آماده می کند ، سومین اردوی متمرکز خود را طی روزهای 23 تا 25 اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا خواهد کرد .

در این اردو تمرینات شیرجه رو ها زیر نظر امید حدیقی و مهرداد هجیر مربیان تیم ملی و مربیان ورزشکاران شیرجه رو استان ها پیگیری خواهد شد تا ورزشکاران همراه با مربیان بومی خود به تمرینات آماده سازی بپردازند .

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی شیرجه عبارتند از : قائم میرابیان ، سعید طاق بستانی ، شهباز شهنازی ، مجید نظافتی ، مهدی آقارضایی ، مهدی سلطان زاده ، حمید کریمی (تهران) ، یزدان عاروان ، سجاد جودکی ، علیرضا میلادی (مرکزی ) ، مجتبی ولی پور ، پیمان زنجانی ، فرهاد افسری ، علی شکول ، مهرداد مرادی ، حسام صمدی ( آذربایجان شرقی) ، امیر خلیلی ، مهدیار داودی (قزوین) ، شهنام نظر پور (کرمانشاه) ، علی پیشقدم ، وحید رضایی (فارس ).

خاطر نشان می شود تیم ملی شیرجه در ابتدای سال جاری دومین اردوی آماده سازی خود را در مالزی بر پا کرد و شیرجه روها علاوه بر تمرینات منظم تکنیکی و تاکتیکی اردوی مشترک و مسابقه درون اردویی را با تیم ملی شیرجه مالزی برگزار کردند.

تمرینات تیم ملی شیرجه طی روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری از ساعت 12-9 صبح و 20 - 17 در استخر آزادی تهران برگزار می شود.