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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

21 شیرجه رو به اردوی تیم ملی دعوت شدند

21 شیرجه رو به اردوی تیم ملی دعوت شدند

از سوی کادر فنی تیم ملی شیرجه ایران، 21 شیرجه رو به سومین اردوی متمرکز تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی شیرجه ایران که خود را برای حضور در مسابقات جوانان آسیا ( تیر ماه – سنگاپور)، ششمین دوره مسابقات قهرمانی رده های سنی و عموم آسیا ( مرداد ماه -ژاپن ) و دومین دوره مسابقات کشورهای اسلامی (مهر ماه – تهران) آماده می کند ، سومین اردوی متمرکز خود را طی روزهای 23 تا 25 اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا خواهد کرد .

در این اردو تمرینات شیرجه رو ها زیر نظر امید حدیقی و مهرداد هجیر مربیان تیم ملی و مربیان ورزشکاران شیرجه رو استان ها پیگیری خواهد شد تا ورزشکاران همراه با مربیان بومی خود به تمرینات آماده سازی بپردازند .

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی شیرجه عبارتند از : قائم میرابیان ، سعید طاق بستانی ، شهباز شهنازی ، مجید نظافتی ، مهدی آقارضایی ، مهدی سلطان زاده ، حمید کریمی (تهران) ، یزدان عاروان ، سجاد جودکی ، علیرضا میلادی (مرکزی ) ، مجتبی ولی پور ، پیمان زنجانی ، فرهاد افسری ، علی شکول ، مهرداد مرادی ، حسام صمدی ( آذربایجان شرقی) ، امیر خلیلی ، مهدیار داودی (قزوین) ، شهنام نظر پور (کرمانشاه) ، علی پیشقدم ، وحید رضایی (فارس ).

خاطر نشان می شود تیم ملی شیرجه در ابتدای سال جاری دومین اردوی آماده سازی خود را در مالزی بر پا کرد و شیرجه روها علاوه بر تمرینات منظم تکنیکی و تاکتیکی اردوی مشترک و مسابقه درون اردویی را با تیم ملی شیرجه مالزی برگزار کردند.

تمرینات تیم ملی شیرجه طی روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری از ساعت 12-9 صبح و 20 - 17 در استخر آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 877110

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