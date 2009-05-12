بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر در کشور منهدم شد

دادخدا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق و توزیع مواد مخدر در سراسر کشور شناسایی و منهدم شد.

وی تصریح کرد: این باند در سطح بسیار گسترده و در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و لرستان مبادرت به خرید، فروش و توزیع مواد مخدر می کرد.

سالاری افزود: این باند سالهای زیادی را به اعمال ننگین خود مشغول بوده و با نزدیک به یک سال تلاش شبانه روزی و تعقیب و گریز پلیسی توسط حفاظت و اطلاعات قرار گاه عملیاتی نصر کرمان کشف و متلاشی شد.

وی افزود: قاچاق مسلحانه بیش از 11 هزار و 460 کیلوگرم و فروش 5 هزار و 800 کیلوگرم تریاک از جمله جرایم این باند است.

وی از کشف مقادیری سلاح غیر مجاز از قبیل کلانشیکف، آرپی جی 7 و همچنین تعداد 17 دستگاه خودرو کشف و ضبط شده است.

سالاری اضافه کرد: اموال توقیف شده از این باند میلیاردها ریال وجه نقد و اموال منقول و غیر منقول می باشد و تمامی این اموال که از راه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به دست آمده به نفع دولت ضبط شده است.

رئیس دادگاه انقلاب کرمان از دستگیری کلیه عوامل اصلی و فرعی این باند خبر داد و گفت: تمامی سرباندها و رهبران این گروه دستگیر شده اند و عوامل فرعی نیز اعم از فروشندگان، خریداران، نگهداری کنندگان این مواد نیز هم اکنون در زندان بسر می برند.

وی افزود: این پرونده در شعبه هفتم بازپرسی رسیدگی و در شعبه چهارم حکم آن صادر شده است که احکام اعضای این باند اعدام و حبسهای سنگین می باشد و برای تایید به دادستانی کل کشور ارسال شده است.