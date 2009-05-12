گنبدکاووس در ساخت مسکن محرومان در گلستان پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی مسکن شهرستان افزود: تامین زمین ارزان قیمت برای خانه دارشدن اقشار کم درآمد ضروری است و باید بخشهای مختلف همکاری کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون با اقدامات انجام شده زمینه ساخت و ساز از نظر زمین، آماده سازی، دسترسی به امکانات، زیرساختها در این شهرستان فراهم شده که نیازمند تلاش وهمراهی اتحادیه و تعاونی های مسکن مهر است.

وی ، بر لزوم توجه جدی برای پیگیری این طرح عظیم که از اهداف دولت درتامین زمین ارزان قیمت به منظور خانه دارشدن اقشار کم درآمد در جامعه، تاکیدکرد.

سوسرایی گفت: کار آماده سازی برای ساخت وساز هزار و152 واحد مسکن مهر در این شهرستان درحال انجام بوده و تاکنون 600 میلیون ریال از یارانه صدور پروانه ساختمان مسکن مهر شهرستان پرداخت شده است.

فرماندار گنبد کاووس بیان داشت: دهیاری های تقی اّباد و سمبه مختوم در صدورپروانه، تقسیط عوارض ساخت وساز وهمکاری تنگاتنگ برای سرعت بخشیدن به پروژه مسکن مهر داشتن و از تخفیف 50 درصدی بهره مند شدند.

وی یاداورشد: اکنون فعالیت پیمانکار آماده سازی این طرح در زمین تقی آباد شروع شد و در منطقه پیرحاجی هم پیمانکار تعیین شده و در مرحله آماده سازی است.

فرماندارگنبدکاووس یادآورشد: بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن مهر تلاش بیتشری کنند و مسئولان صندوق تعاون برای در اختیار قرار دادن سپرده های متقاضیان مسکن مهر با شرایط آسان برای ساخت وساز اقدام کنند.

سوسرایی افزود: پیمانکاران ومتولیان ساخت مسکن مهر تلاش کنند سازه ها با قیمت مناسب و با اصول مهندسی ساخته شود.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.