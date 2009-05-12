جشن ساز به مهر اعلام کرد: دستور احمدی نژاد برای شفاف شدن روابط مالی شرکت نفت

سیف الله جشن ساز در گفتگو با مهر در باره آخرین وضعیت اساسنامه شرکت ملی نفت ایران گفت: در حال حاضر اساسنامه به دولت ارائه شده و در این راستا یک کارگروه تخصصی برای بررسی این اساسنامه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه گزارش نهایی این کارگروه در دولت در حال نهایی شدن است، تصریح کرد: با تکمیل این بررسیها، اساسنامه شرکت ملی نفت برای تصویب نهایی در هیئت دولت، ارائه خواهد شد.

دستور احمدی نژاد برای شفاف شدن روابط مالی شرکت نفت

معاون وزیر نفت در ادامه در خصوص نتایج برگزاری مجمع وزارت نفت با حضور رئیس جمهور توضیح داد: در این نشست، رئیس جمهور از عملکرد مجموعه صنعت نفت کشور در سال 87 اظهار رضایت کرد.

وی با اشاره به این موضوع که در این نشست دکتر احمدی نژاد خواستار پیگیری پروژه های تولیدی کشور در بخش نفت و گاز شده است، ادامه داد: همچنین رئیس جمهور خواستار جدی جذب سرمایه گذاریها و برداشت بهینه نفت و گاز ازمخازن هیدروکربوری کشور شد.

جشن ساز با تاکید بر اینکه در مجمع وزارت نفت یکی از مواردی که رئیس جمهور نسبت به آن تاکید داشت، شفاف شدن روابط مالی شرکت ملی نفت بود، تبیین کرد: در این رابطه رئیس جمهور خواستار شفاف شدن روابط مالی شرکت ملی نفت با تمامی کسانی است که از آنها نفت، گاز، فرآورده های نفتی را به عنوان خوراک خریداری می شود، شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تاکید دکتراحمدی نژاد نسبت به واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی، اظهار کرد: همچنین در این نشست مقرر شد قیمت محصولات پتروشیمی کشور معنا دار شود.

ادامه مذاکرات با شل، توتال و رپسول

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات صورت گرفته با شرکتهای توتال، شل و رپسول، بیان کرد: این شرکتها برای حضور در پروژه های پارس جنوبی هنوز فرصت دارند و از این رو، مذاکرات دو طرف در حال انجام است.

به گفته این مقام مسئول "dead line" تعیین شده برای این شرکتهای خارجی هنوز به پایان نرسیده است و به زودی اخبار جدیدی در این رابطه اعلام خواهد شد.

ثبت رکوردهای بی سابقه تولید نفت و گاز

وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی در 2 سال گذشته در کل طول سالهای پس از پیروزی انقلاب بی سابقه بوده است، به مهر گفت: در زمان هیچ کدام از وزرای سابق نفت، هیچ گاه تولید نفت خام کشور از سقف 4 میلیون بشکه در روز فراتر نرفته بود.

جشن ساز با اشاره به این موضوع که هم اکنون ظرفیت تولید نفت خام کشور بیش از 4 میلیون و 300 هزار بشکه در روز است، یادآور شد: همچنین در زمان وزرای قبلی میزان تولید گاز کشور حدود 300 میلیون متر مکعب بود، این در حالی است که هم اکنون ظرفیت تولید گاز به بیش از 500 میلیون متر مکعب در روز است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین با اشاره به جذب 10 میلیارد دلار سرمایه در سال 87، اعلام کرد: این میزان جذب سرمایه با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور یک رکورد است که در 30 سال پس از پیروزی انقلاب هیچگاه حاصل نشده بود.

وی با اشاره به افزایش تعداد پروژه های صنعت نفت در 2 بخش بالادستی و پایین دستی در طی 2 سال گذشته، یادآور شد: در این سالها با حمایت وزیر نفت پروژه های مختلف توسعه ای تعریف شده است، به طوری که هم اکنون 10 کارخانه نمک زدایی یا افتتاح شده و یا مراحل پایانی ساخت خود را پشت سر می گذارند.

جشن ساز خاطر نشان کرد: ساخت کارخانه های نمک زدایی تنها بخش کوچکی از دستاوردهای صنعت نفت در سال های اخیر است و این موضوع را می توان به بخشهای مختلف صنعت نفت کشور تعمیم داد.

افزایش قیمت جهانی نفت در فروردین

معاون وزیر نفت با اشاره به افزایش قیمت نفت خام در فروردین ماه سالجاری، گفت: پیش بینی می شود قیمت جهانی نفت خام در ماه های آینده باز هم افزایش یابد.

وی در مورد قیمت فروش بنزین در بازار خلیج فارس اظهار کرد: آخرین قیمت بنزین در بازار فوب خلیج فارس 556 دلار به ازای هر تن است، اما این قیمتها به صورت روزانه دستخوش تغییر می شوند و از این رو، نمی توان یک قیمت را برای تمامی روزها مد نظر قرار داد.

بهره برداری از سکوی ایران البرز با حضور رئیس جمهور

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان درباره آغاز به کار سکوی نیمه شناورحفاری ایران البرز بیان کرد: این سکوی حفاری به صورت 100 درصد آماده بهره برداری است و به زودی حفاری خود را در آبهای عمیق دریای خزر با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت آغاز خواهد کرد.