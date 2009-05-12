توانمندی کشور در ساخت سیستمهای تله متری و رادارهای دریایی و هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علی اکبر زینلی سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به توانمندیهای بخش خصوصی در زمینه صنایع هوایی و فضایی گفت: این توانمندیها منجر به ارائه خدمات فنی و پژوهشی در صنایع نظامی، دفاعی، ترابری هوایی، خفاظت محیط زیست، جنگلبانی و شیلات شده است.

وی با اشاره به پروژه های در دست اجرای بخش خصوصی افزود: این شرکتها توانستند پروژه هایی را در زمینه طراحی و ساخت پرنده های بدون سرنشین متعارف و نامتعارف، سیستم های تله متری، ایستگاههای زمینی، رادارهای دریایی و هوایی، شبیه سازهای آموزش خلبانی و تعمیر و نگهداری هواپیما، پرنده های سبک سرنشین دار، سیستم های پیشرانشی و موتورهای جت اجرایی کنند.

زینلی با اشاره به اولین همایش توانمندیهای ملی هوایی و فضایی ایران در بخش خصوصی اظهار داشت: با توجه به توانمندیها و پتانسیلهای بخش خصوصی این همایش 30 اردیبهشت ماه برگزار می شود تا به این وسیله آمادگی خود را برای پروژه های ملی در حوزه هوا فضا اعلام کنیم.

در این نشست مهندس امین سالاری دبیر اجرایی همایش با تاکید بر اینکه در این همایش 400 نفر از متخصصان صنایع هوایی و فضایی کشور حضور خواهند داشت، ادامه داد: این همایش با هدف بررسی راهکارهای ارتقای توانمندیهای صنایع هوایی و فضایی به عنوان مکمل بخش دولتی، اطلاع رسانی در خصوص توانمندیهای بخش خصوصی، بررسی و ارائه راهکارهای همکاری بخش دولتی و خصوصی، جایگاه صنایع هوایی در سند چشم انداز و در رابطه با اصل 44 برگزار می شود.

سالاری همچنین به برگزاری نمایشگاه هوایی و فضایی در مهر ماه خبر داد و اظهار داشت: در این نمایشگاه 80 شرکت حضور خواهند داشت و پرنده های طراحی شده خود را به پرواز در می آورند.

به گفته وی این نمایشگاه در مرکز نمایشهای هوایی ایران برگزار می شود.