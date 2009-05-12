مرمت آثار تاریخی تخریب شده به مدد پازل دیجیتالی

به گزارش خبرگزاری مهر، بازسازی بناهای تاریخی "آکوئیلا" از 6 آوریل و پس از زلزله اخیری که در این شهر ایتالیایی رخ داد همانند "بازسازی یک پازل" آغاز شده است.

همین مسئله دانشمندان موسسه مطالعات سیستمهای هوشمند اتوماسیون این کشور را بر این داشت که فناوری جدیدی را برای ترمیم بقایای تخریب شده از این زلزله ارائه کنند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ما با این سیستم جدید ترکیب دوباره اجزای ساختمان، آماده کمک به ترمیم و مرمت بناهای تاریخی شهرهای زلزله زده هستیم. این سیستم، فرایند ترکیب دوباره تکه های ساختمان را از طریق آلگوریتمهای ریاضی و تصویرسازی مجازی بخشهای مختلف بناهای تاریخی و نقاشیهای دیواری داخل این بناها به روش دیجیتال امکانپذیر می کند."

این سیستم با کمک عکسهای اثر هنری و تکه های جمع آوری شده، تصاویر جدیدی با وضوح تصویر بسیار بالا عرضه می کند و به این ترتیب کارگران مرمت می توانند با استفاده از بانک اطلاعاتی شامل تکه های جمع آوری شده و تعیین موقعیت آنها، این تکه ها را درجای اصلی خود قرار دهند."

براساس گزارش آنسا، استفاده از یک "دسته فرمان" (joystick) امکان شبیه سازی لحظه ای، چرخاندن و سازگاری تصاویر با اثر هنری را فراهم می کند.

از دیگر عملکردهای این سیستم می توان به تعیین نیمه شفافیت، انطباق رنگها، نور و کنتراست و بزرگنمایی تصویر اشاره کرد که در شیوه های سنتی استفاده از این عملکردها غیرممکن است.

این ابزار چند رسانه ای در دسته بندی تکه های مشابه تسهیل ایجاد می کند و به کارشناسان مرمت امکان ترکیب دوباره دیجیتالی را به صورت از راه دور و به موازات مرمت فیزیکی ارائه می کند.