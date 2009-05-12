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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

"پنج سی‌سی لالایی" بر مبنای فیلمنامه جواهرچیان ساخته می‌شود

"پنج سی‌سی لالایی" بر مبنای فیلمنامه جواهرچیان ساخته می‌شود

فیلم سینمایی"پنج سی‌سی لالایی" به کارگردانی حمید سلیمیان احتمالا تابستان امسال کلید می‌خورد و عنوان آن برگرفته از یکی از اشعار مرحوم بهمن جواهرچیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین ساخته بلند سینمایی سلیمیان به تهیه‌کنندگی احمد میرعلایی و بر مبنای فیلمنامه‌ای از او و مرحوم بهمن جواهرچیان ساخته می‌شود.

زمان آغاز پیش‌تولید "پنج سی‌سی لالایی" هنوز مشخص نیست و به احتمال زیاد تابستان این فیلم کلید می‌خورد. قرار است چند بازیگر چهره در این فیلم بازی کنند که امروز از شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد پروانه ساخت دریافت کرد.

سلیمیان ساخت فیلم‌های کوتاه "چاه خیال"، "یک لحظه دریا"، "یک لحظه مرگ"، "رویای جاودانگی" و "سینما چیه" را در کارنامه خود دارد. مرحوم جواهرچیان شاعر و نویسنده جوان تابستان پارسال درگذشت.

کد مطلب 877124

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