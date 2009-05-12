به گزارش خبرنگار مهر، اولین ساخته بلند سینمایی سلیمیان به تهیهکنندگی احمد میرعلایی و بر مبنای فیلمنامهای از او و مرحوم بهمن جواهرچیان ساخته میشود.
زمان آغاز پیشتولید "پنج سیسی لالایی" هنوز مشخص نیست و به احتمال زیاد تابستان این فیلم کلید میخورد. قرار است چند بازیگر چهره در این فیلم بازی کنند که امروز از شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد پروانه ساخت دریافت کرد.
سلیمیان ساخت فیلمهای کوتاه "چاه خیال"، "یک لحظه دریا"، "یک لحظه مرگ"، "رویای جاودانگی" و "سینما چیه" را در کارنامه خود دارد. مرحوم جواهرچیان شاعر و نویسنده جوان تابستان پارسال درگذشت.
فیلم سینمایی"پنج سیسی لالایی" به کارگردانی حمید سلیمیان احتمالا تابستان امسال کلید میخورد و عنوان آن برگرفته از یکی از اشعار مرحوم بهمن جواهرچیان است.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین ساخته بلند سینمایی سلیمیان به تهیهکنندگی احمد میرعلایی و بر مبنای فیلمنامهای از او و مرحوم بهمن جواهرچیان ساخته میشود.
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