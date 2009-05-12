"اتاق فکر نماز" تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی قائم مقام سازمان صدا و سیما در نخستین همایش "نماز و رسانه" با اشاره به اینکه رسانه ها اعم خبرگزاریها، مطبوعات و صداوسیما با هم در راستای ارتقای دانش عمومی، موج افزایی و سبقت تلاش می کنند، تصریح کرد: طی سالهای اخیر شاهد تعامل خوبی میان رسانه‌ ملی سایر رسانه‌ها بوده ایم، بی تردید برگزاری این اجلاس این همکاریها را تقویت می کند.

دارابی با بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری دارای 8 محور است که طی آن اولویتها، بایدها و شایدها را مورد توجه قرار می دهند، افزود: مقام معظم رهبری تأکید کردند یکی از برترین اقدامات حکومتی اهتمام به اقامه نماز است. از این رو اهتمام اقامه نماز در شمار برترین کارها قرار دارد و برترین کلام اسلامی است و بر این اساس چشم انداز و سند را برای ما ترسیم کرده است.

قائم مقام سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه رهبری تأکید کرده اند همه بخشهای حکومتی باید درگیر این مسئله شوند، یادآور شد: در واقع وظیفه یک بخش نیست بلکه همه بخشها مانند آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت ارشاد،سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاهها و مراکز تولید سینمایی به طور ویژه در این خصوص ایفای نقش کنند. باید همه دستگاهها سهم خود را در عملیاتی کردن این مطالبه رهبری بیان کنند.

وی سومین تأکید مقام معظم رهبری را اولویت برنامه ها بر اساس نماز خواند و گفت: باید مسئله شوق انگیزی به عنوان معیار در این بحث دنبال شود. ایجاد نشاط از سوی رسانه ملی اهمیت بسیاری دارد.

دارابی با اشاره به اینکه در برخی مساجد ما نماز صبح اقامه نمی شود، گفت: مطبوعات باید کمک کنند و از مساجدی که در سطح کشور نماز را با شکوه برگزار می کنند و اقشار مختلف در آنها حضور می یابند را مطرح و معرفی کنند .

وی آموزش عمومی نماز به شکل هنرمندانه و استفاده از همه استعدادهای خوب و نیروهای خلاق، متفکر و هنرمند را از دیگر تأکیدات مقام معظم رهبری خواند و یادآور شد: مسئله نماز از موضوعاتی است که باید به آموزش آن همت گماشت. مخاطب این بخش خاص نیستند بلکه همه مردم را شامل می شود.

قائم مقام سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه ما برای انجام برخی وظایف می گوییم که دستورالعمل نداریم اما در بحث نماز اینگونه نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه نقش رسانه های گروهی بی بدیل است ما از تلاشها و کارهای آنها در حوزه نماز و تولیدات و سریالها و برنامه هایی که رویکرد معارفی دارند استقبال می کنیم.

وی در ادامه پیشنهاد داد سند راهبری مقام معظم رهبری باید عملیاتی شود و عملیاتی شدن آن هم این است که سهم هر دستگاه برای این موضوع شناخته و ساز و کارهای آن مشخص شود و رسانه ها نیز به طور مستمر آن را دنبال کنند تا به یک سامان جدی در این خصوص دست یبایم.

علی دارابی با اشاره به اینکه باید با توجه به معیارهای برجسته نظام به امر ترویج نماز، به دور از شعارهمت گماشت و دستگاهها سهم خود را بیان و میزان تأثیرگذاری آنها مشخص شود، گفت: سریالها و تولیدات نمایشی اثرات بسیاری دارند که به عنوان عملیاتی شدن موضوع آن را دنبال می کنیم.

وی در ادامه بر تشکیل اتاق فکری برای نماز و شورای راهبردی و لایه های بعدی تأکید کرد و افزود: این اتاق فکر برای بازتعریف برنامه ریزیها ضروری است. زیرا شاهد جا به جایی نسلها هستیم و نسل سوم و چهارم با دانش بالا کار مدیریت جامعه را به عهده می گیرند. از سوی دیگر برنامه ها باید متناسب با مسائل و ذائقه های نسل جوان مطرح شوند و نحوه ترویج و تبلیغ و اشاعه نماز را دنبال و از علمای فقید در این زمینه استفاده کنیم.

قائم مقام سازمان صدا و سیما گفت: پس از به اتمام رسیدن این همایش دبیرخانه دائمی همایش نماز و رسانه برای برنامه ریزی برای همایش بعدی تشکیل شود تا ضمن برطرف کردن اشکالات این همایش زمینه ساز توسعه همایش آینده باشد.