رکابزن الجزایر در صدر روز دوم / عسگری پیراهن طلایی را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات امروز 88 رکابزن در قالب 8 تیم خارجی و 8 تیم داخلی مسیر 137 کیلومتری تهران قزوین را طی سه ساعت طی کردند که در نهایت عبدالباسط حناچی از تیم الجزایر، حسین ناطقی از دانشگاه آزاد و رافای چیتوی از دوحه قطر هر سه با زمان سه ساعت و 17 دقیقه و هشت ثانیه در رده اول تا سوم ایستادند.

در مسابقات سه شنبه تمامی گروه رکابزنان با یک زمان از خط پایان این رقابتها گذشتند تا با احتساب زمان در دو مرحله حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریز فردا نیز پیراهن طلایی این توربین المللی را بر تن کند.

در رقابتهای مرحله دوم تیم الجزایر، دانشگاه آزاد اسلامی و دوحه قطر به ترتیب اول تا سوم شدند. در مجموع تیمی این رقابتها نیز تا امروز تیم پتروشیمی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی و مازند گاز عناوین اول تا سوم را دارند.

تیم ها و مسئولین حاضر در این مرحله از تور عصر امروز به تهران بازمی گردند. مرحله سوم این تور بین المللی فردا چهارشنبه ساعت 9 صبح در مسیر تهران کندوان برگزار خواهد شد.

دومین دوره توربین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری باحضور هشت تیم خارجی و هشت تیم داخلی از 21 اردیبهشت ماه تا 25 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.