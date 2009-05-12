سرانه مصرف آب در روستاهای ایران دو برابر استاندارد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی کریمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان زنجان افزود: روند مصرف بی رویه آب در روستاها بی رویه است، در حالیکه تامین آب با هزینه گزافی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: شوراها باید در فرهنگ سازی مصرف آب و استفاده بهینه آن، شرکت آب و فاضلاب روستایی را یاری کنند، زیرا استفاده از آب شرب به صورت غیرمجاز در باغات و احشام، هزینه بیشتری را بر دولت تحمیل می کند.

کریمی تاکید کرد: مردم روستاها توجه داشته باشند که آب بها را در موعد مقرر پرداخت کنند، انشعاب غیر مجاز نداشته باشند و در جهت نگهداری از تاسیسات آبرسانی تلاش کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان افزود: در چند سال اخیر رقم اعتبار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نزدیک به 100 درصد افزایش داشته است که این وضعیت نشان از اراده دولت در رفع محرومیت از روستاها است.

این مسئول حاطرنشان کرد: قسمت اعظمی از جمعیت روستایی استان تحت پوشش شرکت آبفا هستند و لازم است اهداف و کارهای انجام شده در این حوزه در اختیار مدیران و روسای شوراها قرار گیرد تا نقطه نظرات دولت در خصوص آب و فاضلاب روستایی به اطلاع مردم رسانده شود.