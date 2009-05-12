رئیس سازمان بازرسی کشور از موسسه استاندارد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این دیدار با هدف بررسی موانع و مشکلات نظارتی سازمان استاندارد صورت گرفت و طی آن از آزمایشگاههای غذایی، ساختمان و پژوهشگاه این سازمان بازدید به عمل آمد.

بررسی راههای همکاری بیشتر سازمانهای بازرسی کل کشور و استاندارد و تلاش در جهت کمک به رساندن سازمان استاندارد به جایگاه واقعی خود در کشور به عنوان دیگر اهداف این بازدید معرفی شده است.

در دیدار یادشده به حمایت بیشتر سازمان بازرسی کل کشور از سازمان استاندارد اشاره و بر این امر تاکید ویژه شد.

در این دیدار معاونان و مدیران کل سازمان استاندارد نیز حضور داشتند و به رایزنی و بیان مسائل مربوطه پرداختند.

در حال حاضر چندین آزمایشگاه از جمله آزمایشگاههای مکانیک و فلز شناسی، پزشکی، خودرو و نیرومحرکه، شیمیایی، غذایی، کشاورزی و ساختمان در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مستقر هستند.