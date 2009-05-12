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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۳۸

پورزرندی خبر داد:

وصول 100 میلیارد تومان عوارض نوسازی و پسماند

وصول 100 میلیارد تومان عوارض نوسازی و پسماند

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت:‌ سال گذشته شهرداری تهران 100 میلیارد تومان از عوارض نوسازی و پسماند وصول داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌دکتر حسین محمد پورزرندی در جلسه صبح سه شنبه شورای شهر تهران با بیان این مطلب گفت: سال گذشته 70 الی 80 درصد وصولی ازمحل عوارض خوسازی و پسماند داشته ایم ، ‌در حالی که پیش از این حداکثر وصولی در این بخش 50 درصد بوده است .

وی با اشاره به وجود اشکالاتی در زمینه اجرای مدیریت پسماند گفت : ‌برخی از مردم ساکن درمناطق جنوبی از نحوه وصول عوارض پسماند گله مند بوده اند .

پورزرندی ادامه داد :‌ پیش از این تمام فیش های عوارض پسماند به صورت یکجا توزیع می شد ،‌ اما با قراردادی که با پست امضا کردیم ، ‌از این پس این فیش ها به صورت منطقه ای توزیع خواهد شد تا بتوان اصلاحات مورد نیاز را در آن انجام داد .

وی تصریح کرد : ‌با این روش دیگر ، ‌تمرکززدایی نخواهیم کرد و می توان از طریق مناطق فیش های پسماند را اصلاح کرد .

کد مطلب 877142

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