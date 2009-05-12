20 میلیارد ریال برای بهسازی پیاده روهای جنوب تهران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی و عمرانی منطقه 18 با اعلام این خبر افزود: به منظور افزایش ایمنی در عبور و مرور شهروندان و زیباسازی مبلمانهای شهری معابر اصلی محلات ، این عملیات در سالجاری با اعتباری معادل 2میلیارد و 256 میلیون تومان توسط پیمانکاران حوزه معاونت فنی و عمرانی آغاز شده که با اتمام آن بخش عمده ای از معضلاتی که شهروندان در خصوص آن پیامهای زیادی را به مراکزسامانه مدیریت شهری 137و 1888ارسال داشته اند ، مرتفع خواهد شد.

شهرام باقری بهسازی پیاده روها و ترمیم روکش آسفالت معابر خیابان ها را از اصلی ترین پروژه های عمرانی منطقه عنوان کرد و اظهار داشت : پس از برگزاری دومین دور از دیدارهای شهردارمنطقه 18 و معاونین با شورایاران محلات وبررسی درخواست های شهروندان ، انجام عملیات های بهسازی پیاده روها و ترمیم روکش آسفالت معابر در دستور کار حوزه معاونت فنی و عمرانی قرار گرفت که در سال جاری به عنوان مهمترین پروژه به شمار می رود.