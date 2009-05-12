پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن/ انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز سه شنبه در حاشیه نخستین همایش بین المللی تامین مالی مسکن در جمع خبرنگاران گفت: در چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه از 29.5 درصد به 15.5 درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: به میزانی که بتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم، نرخ سود نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه نرخ تورم تابع نرخ سود نیست بلکه نرخ سود تابع نرخ تورم است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درصدر جمع آوری نقدینگی سرگردان هستیم، افزود: در حال حاضربه روش گذشته تسهیلات پرداخت نمی شود بلکه تسهیلات به بخشهایی همچون بخش صنعت، کشاورزی و تولید که با بازدهی همراه است و باعث کاهش نرخ تورم می شود پرداخت خواهد شد.

وی با اعلام اینکه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، افزود: در حال حاضر مجوز انتشار اوراق مشارکت را دولت به بانک مرکزی داده است. این اوراق شامل ارزی، ریالی، دولتی و خصوصی است.

بهمنی تصریح کرد: مجوز انتشار کل اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی صادر می شود.

وی افزود: دریافت مجوز از دولت و کمیسیون اقتصادی زمان بر است که با این کار زمان ارائه مجوز برای انتشار اوراق مشارکت کاهش می یابد.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در آخرین جلسه هیئت دولت خط اعتباری 20 هزارمیلیارد ریالی به تصویب رسید که 15 هزار میلیارد ریال آن به بانک مسکن اختصاص می یابد و 5 هزار میلیارد ریال دیگر آن به بانک صنعت و معدن جهت به کارگیری در طرحهای نیمه کاره اختصاص خواهد یافت.

وی در ارتباط با پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: برای ورود به شهرهای جدید محدودیت منابع داریم و اصلا توصیه نمی کنیم و درسال جاری تسهیلاتی که مسکن مهر در سال گذشته نتوانست جذب کند پرداخت می شود.

بهمنی بیان کرد: با پایین آوردن ذخایر سپرده قانونی حدود 24 هزار میلیارد ریال منابع آزاد شد که باید برای آن برنامه ریزی شود تا به بخشهای اقتصادی تخصیص یابد.

وی از بررسی افزایش وام مسکن برای ساخت خبر داد و گفت: در صورت نیاز وام صرفا برای ساخت افزایش می یابد و هم اکنون برای خرید مسکن تصمیمی نداریم، ضمن اینکه افزایش متناسب با افزایش قیمتها صورت می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: منابع مالی کنونی به تنهایی برای تامین مالی بخش مسکن کافی نیست و باید از امکانات مالی بخش خصوصی نیز استفاده شود.

به گفته وی در سال گذشته شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن وجود داشته است.

بهمنی درارتباط با محدودیت اعطای منابع و تسهیلات اعطایی به مردم، خاطر نشان کرد: تقاضاها نامحدود و امکانات محدود است؛ لذا باید برنامه ریزی کنیم تا متناسب با نیازها منابع تخصیص یابد ضمن اینکه جذب منابع بیشتر با سود به سپرده ها صورت می گیرد.

وی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی تاکید کرد و گفت: دولت باید به تامین منابع مالی و افزایش سرمایه بانکها کمک کند.