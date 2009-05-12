الوند از نویسندگان مجموعه تازه مدیری به خبرنگار مهر گفت: من، مدیری و ژوله در صحبت‌هایی که داشتیم به طرحی رسیدیم که قراراست براساس آن مجموعه تازه مدیری شکل بگیرد. کار روی شخصیت‌ها و خط کلی قصه‌ها شروع شده و ازهفته آینده نگارش متن آغاز می‌شود.

وی افزود: موضوع‌های مختلف اجتماعی را در این مجموعه مطرح می‌کنیم. امسال سال اصلاح الگوی مصرف است و مجموعه‌های مختلفی با درنظرگرفتن این موضوع ساخته می‌شود، بخش‌هایی از قصه‌های این مجموعه هم با این رویکرد نوشته خواهد شد. با توجه به غیبت مهراب و پیمان قاسمخانی، من و ژوله نگارش متن را شروع می‌کنیم.

نویسنده مجموعه "مرد دو هزار چهره" ادامه داد: با توجه به تعداد بالای متن و حجم گسترده کار، احتمالا نویسندگانی به گروه اضافه می‌شوند.البته باید از دوستانی دعوت به همکاری کنیم که با فضای کارهای مدیری آشنا باشند و بتوانند درشتاب نگارش یک مجموعه روتین با ما همکاری کنند.

نام و تعداد قسمت‌های این مجموعه هنوز مشخص نشده است. مدیری که نوروز مجموعه "مرد دو هزار چهره" را روی آنتن داشت، کارگردانی مجموعه‌های "ساعت خوش"، "باغ مظفر"، "نقطه‌چین"، "پاورچین" و "جایزه بزرگ" را در کارنامه دارد.