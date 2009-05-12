روش جدید درمان دیابت نوع 2 با استفاده از چای آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این چای در طب سنتی نیجریه در درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد.

اکنون محققان دپارتمان شیمی پزشکی دانشگاه کوپنهاگ موفق شدند از این چای که عصاره میوه ها و برگهای درختان خاص این منطقه آفریقایی است، در درمان دیابت نوع 2 بهره ببرند.

در این تحقیقات، دانشمندان دانمارکی موشهایی تولید کردند که با روشهای مهندسی ژنتیک در آنها بیماری دیابت نوع 2 شکل گرفته بود. سپس با ترکیب 50 کیلو برگ و 300 کیلو میوه این درختان خاص چای مورد نظر را آماده کردند و به موشها دادند.

نتایج این آزمایش نشان داد که پس از 6 هفته درمان روزانه با این چای آفریقایی و رژیم غذایی کم چرب، تغییراتی در ترکیب و میزان چربی موشهای بیمار مشاهده شد و به تدریج میزان حفاظت پانکراس حساس این موشها افزایش یافت.

این محققان پس از انجام آزمایشات حیوانی، این چای را در یک آزمایش بالینی به مدت 4 ماه روی 23 بیمار متاثر از دیابت نوع 2 بررسی کردند و به نتایج رضایت بخش چشمگیری دست یافتند در این آزمایش به گروه کنترل داروی بی اثر (پلاسیبو) داده شد.

براساس گزارش ساینس دیلی، آزمایشات بالینی نشان داد در بیمارانی که چای آفریقایی را نوشیدند، تعداد اسیدهای چرب اشباع نشده افزایش یافت این افزایش برای سلولهای بدن خوب است چراکه چربیهای اشباع نشده موجب می شوند خاصیت تراوایی غشای سلولی افزایش یابد این افزایش خاصیت تراوایی به سلولها در جذب بهتر گلوکز از خون و در نتیجه درمان دیابت نوع 2 کمک می کند.