کارگاه کاربردی چالشها و راهکارهای مدیریتی در ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین برنامه از کارگاه های مذکور که با عنوان " تحلیل آثار بحران مالی و اقتصادی جهان بر فضای کسب و کار ایران و ارائه جدیدترین راهکارهای علمی و عملی برای بقای در این بحران " برگزار می شود، محمد حسین ادیب اقتصاددان و استاد دانشگاه به ارائه موضوع برای مدیران و کارشناسان بنگاه های اقتصادی و سازمان های سراسر کشور خواهد پرداخت.

ریشه یابی بحران مالی و اقتصادی جهان، تحولات به وجود آمده از آغاز تاکنون، بررسی اثرات این بحران بر اقتصاد جهان و خاورمیانه، آسیب شناسی بحران در اقتصاد ایران و بازار داخلی از مهمترین سرفصل های این کارگاه خواهد بود.

بررسی وضع سازمانها و بنگاههای اقتصادی ایران در قبال بحران حاکم و معرفی جدیدترین استراتژی های بومی شده برای شرکتهای ایرانی جهت مقابله بحران مالی و اقتصادی جهان از دیگر سرفصلهای مهم و مؤثر مورد بحث در این کارگاه است.

هدف اصلی از برگزاری این کارگاه آموزشی این است که با ارائه روش های کاربردی، گذر از این شرایط سخت را تسهیل کرده و در جهت مقابله با چالش های جهانی اقتصاد، در مسیری که منافع بنگاه های اقتصادی را در بر داشته باشد گام بردارد و زمینه ساز فعالیت های اقتصادی پویا و پررونق برای صاحبان کسب و کار در کشور باشد.

کارگاه مذکور از سوی مجتمع ارتباطات و با همکاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران و مؤسسه بین المللی رویال فارکس امارات برگزار خواهد شد.