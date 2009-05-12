الریاضی لبنان مقابل القادسیه کویت پیروز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، تیم الریاضی امروز در گروه نخست رقابت ها موفق شد تیم القادسیه را با نتیجه 87 بر 78 شکست دهد. از گروه نخست رقابت ها دیدار تیم های اسمارت گیلاس فیلیپین و سانگمو کره جنوبی در حال برگزاری است. تیم بسکتبال مهرام ایران هم در گروه نخست رقابت ها قرار دارد و فردا در اولین گام با نماینده فیلیپین دیدار خواهد کرد.

بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در جاکارتا اندونزی آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.

گروه‎ بندی 10 تیم شرکت‎کننده در این بازی‎ها به این شرح است:

گروه A: مهرام ایران، الریاضی لبنان، سانگمو کره‌جنوبی، اسمارت گیلاس فیلیپین و القادسیه کویت

گروه B: العربی قطر، الوصل امارات، زین اردن، یانگ ‌کیگز هندوستان و ساتریامودا اندونزی