توسعه همکاریهای صنعتی ایران و سوریه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع، علی اکبر محرابیان در این دیدار گفت: ما نیاز به تیم مشترک داریم که با استفاده از تجارب همکاریها و شناخت ظرفیت های موجود دو کشور در حوزه های مختلف، یک استراتژی روشن را برای برنامه های آینده بلندمدت تدوین کند.

وی افزود: این استراتژی می تواند در ایران و سوریه و در برنامه های توسعه ای مورد نقد و برسی قرار گیرد و بخش مصوب آن در برنامه های پنجم توسعه ایران و برنامه یازدهم توسعه سوریه اجرایی شود.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به پروژه های صنعتی اجرا شده توسط ایران در سوریه از جلمه ساخت و افتتاح کارخانه های سیمان، خودروسازی و شیشه گفت: هنوز ظرفیت های بسیاری از جمله در صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، سیمان، و امور معدنی برای کار مشترک وجود دارد.

وزیر صنایع و معادن با ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش دو کشور برتوسعه روابط اقتصادی و صنعتی عمیق و دراز مدت تاکید کرد و گفت: دیدارها و رایزنی های مقامات ایران و سوریه، نشان دهنده اراده مسئولان ارشد دو کشور برای همکاری و کار مشترک برای تامین منافع دو ملت است.

محرابیان با تشریح ابعاد بحران اقتصادی در جهان و بویژه کشورهای غربی، دور ماندن دو کشور از تبعات و صدمات بحران و رکود اقتصادی غرب را نشانه استقلال اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که با گسترش همکاری ها بتوان به پیشرفت های بیشتر دست یافت.

در این دیدار همچنین عبد الله الدردری، معاون اول نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی مذاکرات جاری با مقامات کشورمان را در قالب کمیسیون مشترک همکاری ها مهم و نتیجه بخش خواند و گفت: ما خواهان تهیه نقشه راهی هستیم که بتوانیم رابطه اقتصادی ایران و سوریه و همکاری با کشورهای همسایه را تحکیم بخشیده و توسعه دهیم.

وی با اعلام تمایل کشورش برای همکاری در زمینه صنایع معدنی از جمله فسفات، مواد خام صنعت شیشه، مرمر، نمک و دیگر منابع معدنی و صنایع وابسته به آن گفت: قانون جدید معادن سوریه اجازه فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران را در این بخش می دهد.

وی اظهار امیدواری کرد که همکاری مشترک میان دو کشور در بخش معدن و صنایع معدنی با حضور فعال بخش خصوصی توسعه یابد.