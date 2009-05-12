ارتقاء تجارت الکترونیک در بوشهر نیازمند آموزش و فرهنگسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت پیش از ظهر امروز در سومین همایش ملی "توسعه دانایی ‌محور" افزود: با ایجاد فرهنگ تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد رفاه اجتماعی و زیرساخت‌های عمومی برای بهره ‌برداری از ثروت‌های موجود در استان بوشهر می توان زمینه توسعه این استان را نیز فراهم کرد.

وی با تاکید بر این که ارتقاء توانایی در تجارت و بازرگانی از اولویت‌های بنیادی این استان است، اظهار داشت: ارتقاء سطح دانایی و بالابردن دانش جامعه در بخش تجارت و بازرگانی یک اصل و سیاست برای رسیدن به سند چشم‌ انداز استان است.

شفقت خواستار افزایش بهره گیری از تجارت الکتریکی در استان بوشهر شد و گفت: مفاهیم و کاربردهای تجارت الکترونیک از مولفه‌هایی نوین است که در دانش روز مطرح است و ما باید سهم خود را در تجارت الکترونیک افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: صرفه‌جویی در وقت، کاهش هزینه‌ ها، افزایش اعتبارات بانکی، شفاف شدن معاملات الکترونیکی از جمله مزایا و منافع تجارت الکترونیک است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: سرعت بهره‌ برداری از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و زنجیره‌های فرآوری در آینده‌ای نزدیک همگی در گروه تجارت الکتریکی می باشد که با بهره گیری از آن می توانیم بخش تجارت و بازرگانی استان را پیش از پیش ارتقاء دهیم.

سومین همایش ملی "توسعه دانایی‌ محور" با عنوان "تجارت الکترونیکی در منطقه خلیج ‌فارس فرصت‌ها و تهدیدها" از امروز به مدت دو روز در بوشهر برگزار خواهد شد.