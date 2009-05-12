"حقوق بشر و آزادی" به زبان آلمانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات "م. هادیتک"(m-haditec) با همکاری و پشتیبانی رایزنی فرهنگی ایران در برلین این کتاب ارزشمند را از فارسی به آلمانی ترجمه و منتشر کرده است.

در پشت جلد این کتاب آمده است: در لیبرالیسم غربی تفکر آزادیِ بشر از مبنایی نظیر مذهب یا خدا جداست. از این رو آنها آزادی را امری اعطاء شده از سوی خدا نمی دانند. هیچیک از آنان نمی گوید که آزادی چیزی است که خدا به انسانها هدیه کرده، بلکه بیشتر می کوشند سایر علل یا ریشه های فلسفی را برای آزادی بیابند. آنها بدین منظور برخی استدلال ها و منابع فلسفی را پیشنهاد و متفاوت ترین تفاسیر را عرضه کرده اند.

این کتاب در 57 صفحه و با شماره شابک 978-3-939416-28-9 اکنون در کتابفروشی های آلمان در دسترس علاقمندان قرار دارد. برخی از عناوین و سرفصل های این کتاب عبارتند از: حقوق بشر در اسلام، تکامل در جهان غرب، حقوق بشر در تاریخ اسلام، پرسش هایی درباره ی واقعیت حقوق بشر، سازمان ملل متحد و حقوق بشر، صداقت حقوق بشر، علل ناکامی

- بازگشت سیستم سلطه، احیاء حقوق بشر، حقوق بشر و انقلاب، حقوق بشر و اسلام، منشور آزادی، سخنان راهبردی درباره ی دانشگاه، اقدام علیه ارتجاع، ثمرات استقلال، مسئله آزادی، آزادی از طریق اسلام، آزادی فطری است و آزاد و مستقل اندیشیدن.



