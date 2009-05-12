«هنر و اخلاق» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات این فرهنگستان، ‌که فعالیتی در چاپ و نشر کتاب‌، در زمینه هنر دارد، به تازگی هفت عنوان کتاب جدید چاپ و منتشر کرده است.

«اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران» تالیف آزاد محمودی، «تاریخ مختصر هنر هند» ترجمه فرزان و کاوه سجودی، «هنر و اخلاق» ترجمه مشیت علایی، «هنر و شناخت» ترجمه هاشم بناپور، ‌بهاره آزاده سهی و ارشیا صدیق، «منظر و هنر غرب» ترجمه بابک محقق،‌ «مجموعه مقالات حکمی و هنری گردهمایی مکتب اصفهان» به کوشش محمدجواد صافیان و «مجموعه مقالات معماری و شهرسازی گردهمایی مکتب اصفهان» از جمله کتاب‌های انتشارات فرهنگستان هستند که در این نمایشگاه عرضه شده‌اند.

انتشارات فرهنگستان هنر،‌ در نمایشگاه کتاب واقع در مصلای تهران، سالن شبستان، راهروی شانزده ، غرفه 12 کتب و نشریات خود را با تخفیف نمایشگاهی عرضه می‌کند.