ساختمانهای دانشگاه در حریم قلعه فلک الافلاک آزادسازی نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رحمدل صبح سه شنبه در جلسه کارگروه مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در زمینه اجرای مصوبه آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک الافلاک وجود دارد این است که با وجود پرداخت پول ساختمان های دانشگاه لرستان در حریم این بنای باستانی هنوز این ساختمانها تخلیه نشده است.

وی با بیان اینکه در دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان ایجاد پنج موزه جدید از جمله موزه های مردم شناسی، باستان شناسی، مفرغ و موزه شهدا در لرستان به تصویب رسیده است، یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی استان قصد دارد این موزه ها را در حریم قلعه فلک الافلاک بنا کند که هنوز دانشگاه لرستان این حریم را آزاد نکرده است.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با بیان اینکه ساختمان های دانشگاه لرستان مطابق مصوبه مجلس خریداری شده اند، خاطر نشان کرد: در صورتیکه حریم قلعه فلک الافلاک توسط دانشگاه لرستان آزادسازی شود مشکلی برای احداث موزه های یاد شده در مصوبه هیئت دولت وجود ندارد.

رحمدل بر ضرورت همکاری مسئولان استان به ویژه استاندار لرستان در این زمینه تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد: با آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک یک سایت تاریخی و فرهنگی بی نظیر در این محل ایجاد شود.

به گزارش مهر، پیش از این بخش های دیگری از حریم قلعه فلک الافلاک از جمله کانون اصلاح و تربیت خرم آباد، 39 باب مغازه حریم این قلعه و بخشی از ساختمان ارتش در راستای اجرایی شدن مصوبات هیئت دولت و مجلس آزادسازی شده است.

قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده و دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل است.

زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

از بدو شکل گیری، این بنای عظیم و دیدنی تا به حال کاربریهای سیاسی، نظامی، خزانه سلطنتی، مقر حکومتی، پادگان نظامی و زندان سیاسی داشته است و اکنون نیز به عنوان موزه باستانشناسی، مردم شناسی و آزمایشگاه مرمت اشیا و چایخانه سنتی از آن استفاده می شود.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.