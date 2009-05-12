  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

"قرآن در اسلام" به زبان آلمانی منتشر شد

"قرآن در اسلام" به زبان آلمانی منتشر شد

کتاب "قرآن در اسلام" تألیف علامه فقید سید محمد حسین طباطبایی با عنوان Der QurÞÁn im Islam به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات"م. هادیتک"(m-haditec) موفق شد تا با همکاری و کمکهای رایزنی فرهنگیایران در برلین این کتاب ارزشمند، که خوانندگان آلمانی زبان را با دیدگاههای راستین تشیع درباره جنبه‌های گوناگون کلام الله مجید آشنا می‌سازد و به شبهات و پرسشهای مطرح شده در این عرصه پاسخ می‌گوید، از فارسی به آلمانی ترجمه و منتشر کند.

کتاب «قرآن در اسلام» در 146 صفحه و با شماره شابک 978-3-939416-29-6 اکنون در کتابفروشی های آلمان در دسترس علاقمندان قرار دارد.

برخی از عناوین و سرفصل های این کتاب عبارتند از: ارزش قرآن برای مسلمانان، قرآن به مثابه برنامه اساسی زندگانی بشری، قرآن سند دعوت پیامبر (ص)، جهانی بودن قرآن، کامل و جامع بودن قرآن، جاوید بودن قرآن، استقلال جذابیت قرآن، معانی ظاهری و باطنی قرآن، چرا قرآن از راهی بیرونی و راهی درونی سخن می‌گوید؟، آیات محکم و متشابه قرآن، معنای محکم و متشابه از دیدگاه مفسران و علماء، روش امامان اهل بیت (ع) در برخورد با آیات محکم و متشابه و تفسیر قرآن و معنای لغوی وحی.

 
 
 

کد مطلب 877171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها