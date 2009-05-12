"قرآن در اسلام" به زبان آلمانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات"م. هادیتک"(m-haditec) موفق شد تا با همکاری و کمکهای رایزنی فرهنگیایران در برلین این کتاب ارزشمند، که خوانندگان آلمانی زبان را با دیدگاههای راستین تشیع درباره جنبه‌های گوناگون کلام الله مجید آشنا می‌سازد و به شبهات و پرسشهای مطرح شده در این عرصه پاسخ می‌گوید، از فارسی به آلمانی ترجمه و منتشر کند.

کتاب «قرآن در اسلام» در 146 صفحه و با شماره شابک 978-3-939416-29-6 اکنون در کتابفروشی های آلمان در دسترس علاقمندان قرار دارد.

برخی از عناوین و سرفصل های این کتاب عبارتند از: ارزش قرآن برای مسلمانان، قرآن به مثابه برنامه اساسی زندگانی بشری، قرآن سند دعوت پیامبر (ص)، جهانی بودن قرآن، کامل و جامع بودن قرآن، جاوید بودن قرآن، استقلال جذابیت قرآن، معانی ظاهری و باطنی قرآن، چرا قرآن از راهی بیرونی و راهی درونی سخن می‌گوید؟، آیات محکم و متشابه قرآن، معنای محکم و متشابه از دیدگاه مفسران و علماء، روش امامان اهل بیت (ع) در برخورد با آیات محکم و متشابه و تفسیر قرآن و معنای لغوی وحی.







