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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

با وجود مخالفت دولت؛

طرح ایمنی زیستی تصویب شد

طرح ایمنی زیستی تصویب شد

نمایندگان مجلس با وجود مخالفت رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با کلیات طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ، با 152 رای آن را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس نمایندگان به بررسی کلیات طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و اعلام مخالفت فاطمه جوادی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست برای تصویب کلیات طرح رای گیری انجام شد و کلیات طرح به تصویب رسید.

با آغاز سخنان جوادی برخی نمایندگان به سخنان او با فریادهای "دو - دو" ( شماره اعلام مخالفت در رای گیری الکترونیکی ) واکنش نشان دادند و لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان خواست اجازه دهند کلام منعقد شود.

همچنین بعد از مشخص شدن تعداد آرای نمایندگان به کلیات این طرح لاریجانی گفت: بدجوری طرح رای آورد.

کد مطلب 877172

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