طرح ایمنی زیستی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس نمایندگان به بررسی کلیات طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران پرداختند و بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و اعلام مخالفت فاطمه جوادی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست برای تصویب کلیات طرح رای گیری انجام شد و کلیات طرح به تصویب رسید.

با آغاز سخنان جوادی برخی نمایندگان به سخنان او با فریادهای "دو - دو" ( شماره اعلام مخالفت در رای گیری الکترونیکی ) واکنش نشان دادند و لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان خواست اجازه دهند کلام منعقد شود.

همچنین بعد از مشخص شدن تعداد آرای نمایندگان به کلیات این طرح لاریجانی گفت: بدجوری طرح رای آورد.