اختلاس میلیاردی در ورزش و رد پای یک آقازاده ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش به دنبال برخی ابهامات مالی در تربیت بدنی استان تهران ، چند تن از پیمانکاران برخی پروژه های ورزشی به همراه چند تن از مشاوران مدیرکل تربیت بدنی استان بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.

درحالی که مدیرکل تربیت بدنی استان تهران به عنوان فعالیت های انتخاباتی از سمت خود استعفا است و شروین اسبقیان به عنوان مدیرکل جدید جانشین علیرضا مددی شده است، طی روزهای گذشته برخی افراد مرتبط با این پرونده نیز مجددا بازداشت شده اند.

در مورد مبلغ اختلاس شده در این پرونده ها نیز اظهار نظرهای گوناگونی مطرح شده است که از بین 5 میلیارد تومان و 20 میلیارد تومان متغیر است. گرچه هنوز رقم دقیقی در این زمینه بیان نشده است و به نظر می رسد اطلاع رسانی دقیق مسئولین پرونده به شفاف سازی و عدم انتشار اخبار و ابهامات متفاوت پایان دهد.

در همین زمینه یکی از مسئولان ورزشی که به نوعی با این پرونده در ارتباط است به بازداشت بیش از 10 پیمانکار مرتبط با اداره کل تربیت بدنی استان تهران اشاره کرد که برای گرفتن پروژه های اجرایی دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی مراودات مالی با برخی مسئولان داشته اند.

در این بین گفته می شود یکی از آقازاده های ورزشی نیز که در این ماجرا دخالت داشته است ، روز یکشنبه بازداشت شده و در یکی از شعب قضایی مورد بازجویی نیز قرار گرفته است.

مسئولان قضایی کشور از چندی پیش با جدیت پاکسازی فضای ورزش را از روابط نا سالم مالی آغاز کرده اند که در این بین برخی چهره های ورزشی و حتی مرتبطین رسانه ای به دنبال تخلفاتی که داشته اند تا کنون بازداشت شده اند و قرار است روند پاکسازی در بین مدیران ، مربیان و مسئولان ورزش ادامه داشته باشد.

خبرگزاری مهر آماده درج توضیحات احتمالی هریک از مسئولان مربوطه در این زمینه است.