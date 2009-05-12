هشت هزار نفر در هیئتهای نظارت و بازرسی کرمان فعالیت می کنند

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای برگزاری انتخابات در استان کرمان تاکنون هیئت های نظارت بر انتخابات در 17 شهرستان و 35 بخش تشکیل و طبق جدول زمانبندی انتخابات وظایف محوله را انجام داده اند.

وی تصریح کرد: طبق قانون هیئت نظارت بر انتخابات در هر صندوق 2 تا 4 ناظر می تواند مستقر کند و در همین راستا حدود 8 هزار نفر برای نظارت بر انتخابات مشخص شده اند.

رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات کرمان عنوان کرد: این هیئت ها تا زمان برگزاری انتخابات و اتمام شمار آراء به وظابف خود عمل خواهند کرد.

وی با اشاره به لزوم رعایت قوانین در زمینه برگزاری انتخابات خاطر نشان کرد: در بحث تبلیغات انتخابات آنچه که اهمیت دارد رعایت قوانین تبلیغات در راستای رعایت زمان تبلیغات، نوع و نحوه تبلیغات می باشد که باید توسط کاندیداها و طرفدارانشان رعایت شود.

وی گفت: تاکنون در زمینه تبلیغات پیش از موعد تخلفات جزئی مشاهده شده است که در همین راستا تذکر لازم داده شده است و امیدواریم از سوی کسانی که مسئولیت ستادهای انتخاباتی را به عهده دارند مراقبت بیشتری صورت گیرد.